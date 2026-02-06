Discuțiile tripartite dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite s-au încheiat joi la Abu Dhabi, după două zile de discuții, pe fundalul unui schimb de prizonieri între Kiev și Moscova, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

Negocierile dintre delegațiile ucraineană, rusă și americană, care vizau găsirea unei soluții la războiul din Ucraina, s-au încheiat joi la Abu Dhabi, după două zile de discuții, a anunțat o purtătoare de cuvânt ucraineană.

„Negocierile s-au încheiat”, a declarat presei Diana Davitian, purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov, și a adăugat: Kievul va oferi detalii suplimentare la o dată ulterioară.

Moscova și Kievul au făcut schimb de 157 de prizonieri de război

Rusia și Ucraina au făcut schimb de câte 157 de prizonieri de război din fiecare parte joi, a anunțat Ministerul rus al Apărării, acesta fiind primul astfel de acord din ultimele cinci luni, în momentul în care la Abu Dhabi au loc negiocieri pentru încheierea războiului.

„Pe 5 februarie, 157 de militari ruși” au fost repatriați, a declarat el, adăugând că „în schimb, 157 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene au fost predați”. Emiratele Arabe Unite și Statele Unite au oferit „mediere umanitară” în timpul returnării prizonierilor ruși, a adăugat el.

„Nu e simplu”

Negocierile cu Moscova și Washingtonul nu sunt „simple”, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski. „Discuția continuă. Cu siguranță, nu e simplă”, a declarat el din capitala Ucrainei. „Vrem să vedem rezultate mai rapide”, a adăugat el.

„Cel mai important lucru este ca Rusia să nu primească nicio recompensă pentru agresiunea sa” împotriva Ucrainei și Kievul să obțină „garanții reale de securitate”, a continuat liderul ucrainean.

Sursa: Rador Radio România