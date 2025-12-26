Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimiși ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina, comentează BBC, prelat de News.ro.

Zelenski a declarat că apelul telefonic de joi cu Steve Witkoff și Jared Kushner, care a durat aproape o oră, a adus „idei noi în privința formatelor, întâlnirilor și… calendarului, despre cum să aducem mai aproape o pace reală”.

El a vorbit la o zi după ce a oferit detalii despre o versiune actualizată a unui plan de pace în 20 de puncte, convenit de trimiși americani și ucraineni în Florida.

Zelenski a spus că le-a cerut lui Witkoff și Kushner să transmită urări de Crăciun președintelui american Donald Trump „și întregii familii Trump”.

Kremlinul a declarat că analizează propunerile aduse din SUA de un emisar rus.

Trump și trimișii săi au purtat discuții atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, în încercarea de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului declanșat de invazia rusă pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

În ultimele zile par să fi existat unele progrese, președintele Ucrainei lăudând „ideile bune” avansate de Witkoff și de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Zelenski a spus că a fost o „zi activă” pentru diplomația țării sale, în timp ce a intrat în detalii cu trimișii americani.

El a admis că mai există „muncă de făcut pe chestiuni sensibile”, dar a adăugat că „împreună cu echipa americană, înțelegem cum să punem toate acestea în aplicare”.

Zelenski a mai spus că principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, totodată cel mai înalt responsabil pe probleme de securitate al țării, „va continua discuțiile cu echipa americană”.

Planul de pace în 20 de puncte convenit de SUA și Ucraina este văzut ca o actualizare a proiectului inițial pregătit de Witkoff în urmă cu câteva săptămâni.

Acel proiect a fost considerat pe scară largă ca fiind puternic orientat către cererile maximaliste ale Rusiei de dinaintea invaziei, ceea ce Kievul și aliații săi europeni au spus că ar fi însemnat, de facto, capitularea Ucrainei.

Descriind miercuri propunerea actualizată, Zelenski a declarat că aceasta ar oferi Rusiei posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din est și crearea, în locul acestora, a unei zone demilitarizate.

El a precizat că planul include acum garanții de securitate din partea SUA, NATO și a europenilor pentru un răspuns militar coordonat în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

În ceea ce privește chestiunea-cheie a regiunii industriale estice Donețk, Zelenski a spus că o „zonă economică liberă” reprezintă o opțiune posibilă. Orice teritoriu din care trupele ucrainene s-ar retrage ar trebui să fie supravegheat de Ucraina, a subliniat el.

Moscova controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk și circa 99% din regiunea vecină Luhansk. Cele două sunt cunoscute împreună sub numele de Donbas.

Zelenski s-a aflat sub o presiune puternică din partea lui Trump pentru a ceda întregul Donbas Rusiei, în cadrul negocierilor de pace conduse de Washington.

Liderul ucrainean a respins până acum orice concesii teritoriale și a cerut, în schimb, garanții de securitate ferme pentru Ucraina în orice eventual acord.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat în repetate rânduri că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul sau Rusia îl va cuceri.

Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova analizează propunerile aduse din SUA de emisarul rus Kirill Dmitriev.

„Examinăm acest material și, în funcție de deciziile luate de șeful statului, vom continua comunicarea cu americanii”, a spus el.

În timp ce eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului înaintează lent, luptele continuă pe teren.

Armata ucraineană a anunțat joi că a lovit cu rachete de croazieră una dintre rafinăriile-cheie de petrol ale Rusiei, în regiunea sudică Rostov.

Rafinăria Novoșahtinsk, situată în apropierea graniței cu Ucraina, este esențială pentru alimentarea cu combustibil a operațiunilor militare ruse din estul ocupat al Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au preluat controlul asupra localității Sviato-Pokrovske din regiunea Donețk.

La începutul acestei săptămâni, trupele ucrainene s-au retras din orașul estic Siversk, intens disputat.

Cucerirea orașului apropie Rusia de ultimele orașe din așa-numita „centură de fortărețe” - Sloviansk și Kramatorsk - aflate încă sub control ucrainean în regiunea Donețk.