„Puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în domeniul securității, tehnologiei și economiei”, spune el, scrie „El Mundo” (Spania).

Marți, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat speranța ca aliații europeni ai Ucrainei să sprijine aderarea țării sale la Uniunea Europeană (UE) în 2027.

„Aderarea Ucrainei la UE este una dintre garanțiile cheie de securitate, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga Europă”, a scris el pe rețelele sale de socializare după o conversație cu cancelarul austriac Christian Stocker.

„La urma urmei, puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în domeniul securității, tehnologiei și economiei. De aceea vorbim despre o dată specifică – 2027 – și contăm pe sprijinul partenerilor noștri pentru poziția noastră”, a adăugat el.

Zelenski l-a informat, de asemenea, pe Stocker despre discuțiile trilaterale purtate weekendul trecut cu Rusia și Statele Unite la Abu Dhabi, despre care a spus că s-au concentrat în principal pe probleme militare, dar și pe garanțiile de securitate necesare pentru a pune capăt războiului.

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe, Andri Sibiga, a declarat marți, într-un interviu acordat publicației „European Truth”, că prima jumătate a anului 2027 ar putea fi „istorică” pentru procesul de integrare ucraineană, grație președinției rotative a Consiliului UE care îi va reveni Lituaniei, un susținător ferm al aderării Kievului.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că propunerea de plan de pace în 20 de puncte, elaborată de SUA, vizează anul 2027 ca dată țintă pentru acest proces, deși a clarificat că nu este un document european și a recunoscut că data „este o problemă dificilă”.

„UE are propriile proceduri și, în anumite privințe, suntem ostatici abordării decizionale bazate pe consens”, a declarat Sibiga.

În același timp, el a menționat că UE este interesată ca Ucraina să adere la blocul comunitar „cât mai curând posibil”, deoarece nu este vorba doar de garanții de securitate, ci și de contribuția pe care Ucraina o poate aduce în materie de securitate.

În cadrul unei posibile soluții negociate pentru realizarea păcii, Rusia a semnalat că este dispusă să accepte aderarea Ucrainei la UE.

Cu toate acestea, aderarea Ucrainei se confruntă cu opoziția Ungariei și este privită cu scepticism de alte țări, în timp ce șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a plasat o posibilă aderare înainte de 2030.

Săptămâna trecută, la Davos, premierul ungar Viktor Orbán a afirmat că în următorii 100 de ani nu va exista în țara sa un Parlament dispus să dea undă verde aderării Ucrainei la blocul Celor 27.

