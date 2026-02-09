Statele Unite doresc încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina până în iunie, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Statele Unite, a adăugat liderul de la Kiev, nu ar trebui să încheie acorduri privind Ucraina fără Ucraina.

Într-o discuție cu reporterii, Zelenski a declarat că delegațiile rusă și ucraineană vor fi în Statele Unite săptămâna viitoare pentru discuții suplimentare, notează agenția ANSA (Italia). Cele două delegații au fost invitate să aibă o întâlnire bilaterală, a subliniat președintele ucrainean, adăugând că întâlnirea va avea loc cel mai probabil la Miami și că Ucraina și-a confirmat participarea.

Apoi, președintele ucrainean a subliniat că problema teritorială nu poate fi rezolvată în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. „Problemele complexe rămân complexe”, a explicat Zelenski. „Ucraina și-a reafirmat încă o dată poziția cu privire la problema Donbasului. «Rămânem unde suntem» este, în opinia noastră, cel mai corect și mai fiabil model pentru un armistițiu în prezent”.

Partea americană, a spus Zelenski, a readus în discuție, în schimb, problema unei zone economice libere. „În general, nici Ucraina, nici Rusia nu au fost vreodată entuziasmate de ideea unei zone economice libere. Rusia vrea să abandonăm regiunea Donețk, iar noi am spus că cea mai fiabilă poziție este «să rămânem unde suntem». Partea americană oferă această opțiune de compromis, în opinia sa. Și observăm că părțile au discutat această problemă”.

El a menționat că negocierile de la Abu Dhabi nu au înregistrat niciun progres în ceea ce privește funcționarea centralei nucleare de la Zaporojie. În opinia sa, această problemă ar trebui rezolvată simultan, în special, cu reconstrucția centralei hidroelectrice de la Kahovka.

Zelenski a reiterat că problemele teritoriale ar trebui rezolvate la nivelul liderilor Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei. De asemenea, liderul de la Kiev și-a confirmat disponibilitatea de a participa la astfel de negocieri. „Pentru prima dată, părțile au discutat despre faptul că cele mai dificile probleme pot fi cu siguranță supuse unei reuniuni trilaterale a liderilor. Cu siguranță. Dar acest lucru necesită unele elemente pregătitoare. Este important ca discuția despre acest format să fie prezentă în dialog”.

„În fiecare zi, Rusia ar putea alege diplomația reală, dar alege noi atacuri. Este crucial ca toți cei care susțin negocierile trilaterale să reacționeze la acest lucru”, a scris anterior președintele ucrainean pe X.

„Moscova trebuie lipsită de capacitatea de a folosi frigul ca punct de sprijin împotriva Ucrainei. Acest lucru necesită rachete Patriot, Nasam-uri și alte sisteme. Fiecare transport ne ajută să trecem peste această iarnă. Le mulțumesc tuturor partenerilor noștri care înțeleg acest lucru și ne ajută cu sinceritate”, a afirmat Zelenski.

„Oriunde situația de securitate permite, operațiunile de salvare și reparații continuă la locurile atacurilor rusești”, a continuat Zelenski. „Atacul de aseară a implicat peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri. Principalele ținte au fost rețeaua electrică, centralele de generare și substațiile de distribuție. Pagube au fost raportate în regiunile Volînia, Ivano-Frankivsk, Lviv și Rivne. Un bloc de apartamente a fost avariat în Rivne. În Ladîjin, în regiunea Vinița, dronele au lovit clădirea administrativă a unui colegiu agricol. De asemenea, au avut loc atacuri în regiunile Kiev și Harkov. Operațiunile de apărare aeriană sunt în desfășurare în unele regiuni”.

Zelenski a susținut, apoi, că există acum riscul ca Belarusul să fie atras într-un război, în principal din cauza amplasării complexului Oreșnik, a rachetelor balistice rusești, pe teritoriul său, relatează „Ukrinform”. „Îi spunem poporului belarus că este atras într-un război împotriva Ucrainei”, a declarat Zelenski reporterilor. „Regimul belarus a permis un atac asupra Ucrainei în 2022, dar belarușii nu au participat. Regimul a permis o invazie la scară largă de pe teritoriul belarus și lansarea de rachete de pe teritoriul belarus. Cu alte cuvinte, acest regim este aliat cu agresorul, dar există persoane în Belarus care nu participă direct la război. Dar credem că există riscuri, dacă belarușii sunt atrași în război”.

Zelenski a reamintit că în timpul războiului, Rusia a stabilit coridoare aeriene, inclusiv prin Belarus, pentru atacuri asupra sectorului energetic al Ucrainei, în principal cu drone de atac. „Acesta este suport tehnic, echipamente tehnice pe antene în Belarus, care au ajutat dronele. Ucraina a abordat problema și a găsit o modalitate de a utiliza unele antene pentru a reduce amploarea atacurilor împotriva noastră. Dar nu putem aborda problema Oreșnik cu aceeași discreție cum am făcut-o cu antenele din Belarus”, a explicat Zelenski. Potrivit acestuia, lucrările pregătitoare pentru trimiterea de rachete Oreșnik în Belarus au fost deja finalizate.

De asemenea, Zelenski a speculat că liderul rus Vladimir Putin ia în considerare o pauză a războiului din cauza problemelor financiare în creștere rapidă din Federația Rusă, în special deficitul bugetar. „Rușii au mai puțini bani”, a spus.

„Vedem un raport de la Banca lor Centrală: un deficit de peste 80 de miliarde de dolari până în 2025. Observăm că acest lucru este în rapoarte, dar în realitate sunt peste 100 de miliarde de dolari, deoarece au amânat o parte (din plăți, ed.) până anul viitor”. „De aceea, cred că au nevoie de o pauză. Cred că Putin se gândește la o pauză. Credem că vor avea un deficit și mai mare anul acesta”, a spus șeful statului ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, Pachetul Prosperitate va fi tripartit: partenerii săi vor fi Ucraina, Statele Unite și Europa. „Încă lucrăm la documentele Pachetului Prosperitate. Cel mai probabil, va fi un pachet trilateral între Europa, Statele Unite și Ucraina. Un document unic, la care vor participa Europa, Statele Unite și Ucraina. Îl vom semna toți trei”.

În ceea ce privește planurile de reconstrucție, „ar putea exista mai multe, cu finanțare diferită. Probabil ar fi dificil. Prin urmare, americanii discută acum cu europenii despre un singur document”, a declarat președintele Ucrainei.

Sursa: Rador Radio România