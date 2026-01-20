Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus crearea unei armate comune ucraineno-europene cu până la trei milioane de soldați.

Zelenski a declarat marți, într-o discuție online cu jurnaliști, că a ridicat deja problema anul trecut, având în vedere amenințarea reprezentată de Rusia, scrie Kurier.

Moscova intenționează să își mărească forțele armate la 2,5 milioane de soldați până în 2030.

Negociatorii ucraineni s-au întâlnit cu consilieri pe probleme securitate din Germania, Franța și Marea Britanie în marja Forumului Economic Mondial (FEM) de la Davos. Sunt planificate și alte întâlniri cu partenerii pe tema garanțiilor de securitate, a dezvoltării economice și a reconstrucției Ucrainei, a anunțat pe Telegram negociatorul-șef ucrainean, Rustem Umyerov.

Discuțiile fac parte din eforturile guvernului de la Kiev de a obține un sprijin internațional larg pentru propunerile sale de pace.

Trimisul special rus Kirill Dmitriev a sosit și el la Davos. Potrivit surselor din interior, șeful fondului suveran rus intenționează să se întâlnească cu reprezentanții SUA la Davos.

Zelenski, în schimb, nu va ajunge în stațiunea elvețiană. El și-a condiționat participarea la Forumul Economic Mondial de posibile semnări de contracte sau de promisiuni suplimentare de ajutor. „Dacă documentele sunt finalizate, atunci va avea loc o întâlnire (cu președintele SUA, Donald Trump) și o călătorie”, declarase președintele ucrainean.

Kievul speră că un plan de pace mai amplu al SUA va include acorduri privind garanțiile de securitate și un plan de reconstrucție de miliarde de dolari cu Statele Unite. Cu toate acestea, discuțiile pe această temă au stagnat în ultimul timp.

