Autorități și beneficiari vorbesc miercuri, în cadrul unui webinar EURACTIV, despre fondurile de coeziune și rolul lor în sprijinirea comunităților locale, a instituțiilor de învățământ, cercetării sau a educației pentru copii defavorizați.

Ce urmează?

Corina Atanasiu, secretar de stat MIRE:

- urmează foarte mulți bani

- suntem în mare grabă cu PNRR, se discută pe fiecare domeniu în parte, nu e încheiat procesul, poate se va încheia la sfârșitul lunii sau la începutul lunii viitoare, apoi vom începe și programele operaționale

- vom avea un program operațional pentru educație

Viitor prin școală, educație pentru copii defavorizați - Anca Stamin, director Programe, Salvați Copiii

- proiectul ”Viitor prin școală” e unul dintre cele două proiecte în cadrul POCU ”Școală pentru toți”, îl considerăm de succes pentru că am reușit să ajutăm 1.100 de copii din categorii defavorizate să se apropie de școală, să aducem zâmbetul pe chipul unor copii destul de încercați, peste 80% sunt din mediul rural și urban mic

- peste o treime din copiii din România se află în categoria de risc sau excluziune socială (44,3% din mediul rural)

- părăsirea timpurie a școlii: 15% dintre tinerii români, procentul e mai mare în mediul rural

AgeWell, Sisteme robotice cu aplicații medicale - Călin Vaida, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

- e un proiect despre utilizarea competențelor unor cercetători străini pentru creșterea capacității de cercetare pentru universitățile din România

- roboții medicali au ca scop personalizarea actului medical în direcția pacientului. Nu se pune problema înlocuirii personalului medical, ci de a pune la dispoziția lui unelte care să sporească eficiența actului medical

- în câțiva ani, ca urmare a îmbătrânirii populației vom avea un colaps în ceea ce privește recuperarea pacienților

- am studiat și dezvoltat 9 structuri robotice noi, din ce știm suntem primii care au dezvoltat un sistem robotic medical în România introdus în spitale

- fondurile europene ne-au permis îmbunătățirea echipamentelor, dar și pregătirea tinerilor, finanțările europene sunt mult mai mari și ne permit să avem o altă abordare în cadrul proiectelor

WIRE X 2019 - Andreea Șerban, Politici publice, ADR Nord-Est, Biroul de Reprezentare la Bruxelles

- facilităm accesul la o mulțume de oportunități de finanțare și colaborare internațională

- conferința WIRE X ajunge la a 12-a ediție, e un for paneuropean, desfășurat în fiecare an în alt oraș, e o platformă pentru actorii din regiuni

- fiecare ediție vine cu o lecție din care încercăm să învățăm, reprezintă o sursă de inspirație

- proiectul a adus un pic mai aproape UE, partenerii europeni de Iași, e un exemplu de bune practici pentru activitățile de internaționale

Creșterea eficienței energetice în sectorul 3 - Robert Negoiță, primarul sector 3 București

- fără fonduri europene am fi condamnați la subdezvoltare, banii la administrațiile publice locale sunt subfinanțate

- în sectorul 3 avem 900 de blocuri și 20 de instituții de învățământ reabilitate pe POR

- auditul de la Curtea de Conturi care verifică fondurile europene dă corecții indecente, pe sume discutabile dau corecții de 10 ori mai mari decât sumele luate în discuție

- nu e în regulă să avem un sfert din bugetul altor regiuni, deoarece și regiunea București-Ilfov are destule probleme

REGIO pentru București-Ilfov - Dan Nicula, director general, ADR București-Ilfov

- programul finanțează reabilitarea de infrastructură educațională (creșe, grădinițe, școli, licee tehnologice în Ilfov, universități, dar și alte proiecte prin POR, precum eficiența energetică, unde avem 70 de proiecte finalizate - peste 500 pe blocuri de locuințe, peste 24.000 de apartamente reabilitate în această perioadă, iar pe mobilitate urbană vom finanța tramvaie și autobuze electrice.

- Lecții învățate:

- uneori calitatea documentației tehnice lasă de dorit și asta are efect asupra implementării

- calitatea resursei umane: echipele de implementare trebuie pregătite mereu

Smart Village - Gheorghe Damian, primar Ciugud

- când investești în educație investești în viitor, din păcate, în România în educație, ca și în sănătate, lucrurile nu stau chiar atât de bine, iar în zonele rurale situația e și mai grea

- educația e în primul rând atributul statului și al guvernului, România a pierdut oricum startul, trebuie să convingem statul că trebuie să investim în educație, în continuare îi punem pe copii să memoreze

- primarii sunt interesați să-și dezvolte comunele cu fonduri europene, noi ne-am antrenat cu fondurile Phare și Sapard, deși suntem o comună bogată, ne-am bazat investițiile pe fonduri europene

- apartenența noastră la spațiul european a făcut ca instituțiile noastre să aibă un alt parcurs, să fie o competiție, să nu mai depindă de politic acești bani, ei sunt mai ieftini pentru că nu depind de scorul electoral, ci de idei.

- la Ciugud am investit 32 de milioane de euro în infrastructură, turism, energie verde, cultură, adică în jur de 10.000 de euro pe cap de locuitor

- nu există casă fără utilități, toate străzile sunt asfaltate, plus drumuri de câmp, am dezvoltat parteneriate cu comunele vecine, am polarizat în jurul nostru alte UAT-uri

- măsurăm gradul de satisfacție al locuitorilor, încrederea lor în autorități bate încrederea în biserică

- avem cel mai modern teren de golf din estul Europei, vom construi și un debarcader, precum și un camping

Școala pentru toți - Corina Atanasiu, secretar de stat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

- vă prezint trei proiecte de succes:

1. Rezultatele proiectului Asociației INFOJUS:

60 de părinți sau tutori ai copiilor cu vărstă preșcolară (3-6 ani) și ante-preșcolară (0-2 ani) au beneficiat de scheme personalizate de sprijin (consiliere, parenting, sprijin în găsirea unui loc de muncă etc)

481 de copii au beneficiat de programul ”Școală după școală”, cu un rol deosebit mai ales în perioada de pandemie, când a compensat cumva închiderea școlilor, copiii săraci având în continuare suport și hrană

8.500 de ore de ”Școală după școală” au fost derulate

2. Rezultatele proiectului Inspectoratului Școlar Județean Tulcea:

și-au propus inițial să aducă într-un program de tipul ”a doua șansă” 180 de persoane și au reușit să aducă 207 persoane. Aceste programe sunt greu de organizat la nivelul școlilor, e o procedură destul de stufoasă. Ele depind în mare măsură de dorința tinerilor și a adulților care au părăsit școala de a reveni și de a avea răbdarea și disponibilitatea de a lua școala de la capăt, de a finaliza cursurile

112 cadre didactice au fost formate

329 ce copii din creșe și grădinițe au fost sprijiniți

812 copii din școală primară și gimnazială au primit, de asemenea, sprijin (consiliere și orientare școlară, afterschool, hrană etc)

3. Rezultatele proiectului Școlii gimnaziale speciale ”Maria Montessori” Bacău

au reușit să mențină în liceu 67 de copii

136 de copii de grădiniță au fost sprijiniți să meargă la grădiniță și să beneficieze de servicii de educație și alte tipuri de servicii de suport

115 copii de gimnaziu beneficiază de afterschool și alte servicii de sprijin

144 de profesori au beneficiat de servicii de formare

- pe anumite apeluri banii se cheltuie mai greu, dar sunt și linii unde banii se cheltuie repede și nu ajung pentru toate proiectele

- avem proiecte pentru tineri care au părăsit timpuriu școală, profesorilor, managerilor școlari, chiar și părinților

- în momentul de față avem peste 9.000 de profesori și persoane din comitetele școlilor care au participat la programe, peste 21.000 de elevi și peste 5.000 de tineri care au participat la proiecte de tipul ”a doua șansă”

- avem o serie de programe interesante, cu rezultante impresionante

- marea provocare a directorilor de școli în cazul proiectelor ”a doua șansă”: e posibil să nu ai adulți care să-ți vină la ore, de aceea eu am o mare admirație pentru aceste școli

- nu trebuie să abandonăm niciun copil, trebuie să venim cu cât mai multe resurse în zonele defavorizate

