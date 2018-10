Premierul Viorica Dăncilă a spus luni că studiul de fezabilitate pentru construirea spitalului regional de la Craiova va fi gata anul viitor, cu toate că ministrul Sănătății și ministrul Fondurilor europene au spus că va fi gata la finalul lui 2018.

Prezentă la deschiderea Anului Universitar de la Craiova, premierul Viorica Dăncilă le-a vorbit studenților despre proiectele Guvernului în domeniul Sănătății, afirmând că studiul de fezabilitate pentru spitalul regional din Craiova va fi gata în primul trimestru din 2019.

"Vă pot da asigurări că spitalul regional din Craiova a intrat în linie dreaptă, iar săptămâna trecută s-a aprobat și planul de urbanism zonal. Studiul de fezabilitate a fost lansat la începutul lunii septembrie, împreună cu reprezentanții Băncii Europene de investiții, și va fi finalizat în primul trimestru al anului viitor", a spus Dăncilă.

Afirmația premierului este în contradicție cu ceea ce spunea ministrul Sănătății, Sorina Pintea, la începutul lunii martie. Într-o declarație pentru Mediafax, Pintea a afirmat că până la finalul acestui an, vor fi încheiate studiile de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale care se vor construi la Iaşi, Cluj şi Craiova.

"Pot să spun cu certitudine că, în acest moment, am convingerea că aceste spitale se vor face pentru că toată lumea îşi doreşte acest lucru. Studiile de fezabilitate vor fi gata în trimestrul patru al acestui an şi vor fi depuse la Bruxelles. (...) În afară de design-ul spitalelor, avem nevoie şi de partea de utilităţi, lucru care presupune implicarea autorităţilor locale, având în vedere că partea de infrastructură, drumuri, utilităţi ţine de administraţiile locale", a explicat Sorina Pintea.

Tot la începutul lunii martie, ministrul Fodurilor Europene, Rovana Plumb, a afirmat că studiile de fezabilitate pentru construcţia celor trei spitale regionale la Craiova, Iaşi şi Cluj-Napoca vor fi finalizate în octombrie.

"150 milioane euro sunt alocaţi din fondurile europene, structurale şi de investiţii pentru trei spitale regionale şi 150 milioane euro vin de la bugetul de stat. Există o asistenţă tehnică asigurată de Banca Europeană de Investiţii pentru finalizarea acestor spitale şi transmiterea aplicaţiei către Comisia Europeană. La sfârşitul lunii octombrie studiile de fezabilitate pentru cele trei spirale vor fi finalizate", declara atunci Rovana Plumb, potrivit Economica.net.

În iulie, Rovana Plumb susţinea la Antena 3 că, până la sfârşitul lunii decembrie 2018, aplicaţiile pentru cele trei spitale regionale vor fi gata, urmând să se facă licitaţiile şi să înceapă construcţiile:

"Am fost împreună cu doamna prim-ministru Viorica Dăncilă care ne ajută foarte mult în privinţa absorbţiei fondurilor europene şi am discutat despre spitalele regionale, asigurând Comisia, dar noi vrem să asigurăm populaţia că până la finalul acestui an aplicaţiile pentru cele trei spitale regionale care vor fi transpuse de Comisie vor fi gata”.