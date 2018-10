Comisarul UE pentru Politică Regională a declarat luni că va avea o întâlnire cu premierul Viorica Dăncilă și alți membri ai Guvernului pentru a discuta despre informațiile privind construirea spitalelor regionale prin parteneriat public-privat.

”Pentru mine vine ca o surpriză această nouă poziționare pentru care nu am o confirmare. La ora 14:00 am o întâlnire cu doamna prim-ministru și cu membri ai cabinetului său. Sigur, ne dorim să avem clarificări în această privință, noi discutăm de ani de zile, avem corespondențe între serviciile noastre și autoritățile naționale. De pildă, în ceea ce privește spitalele regionale, având în vedere progresele care s-au făcut, nivelul foarte înaintat al studiilor de fezabilitate, am înțeles inclusiv din declarațiile ministrului Pintea că proiectele celor trei spitale regionale de la Cluj, Iași și Craiova vor fi trimise la Comisie până la sfârșitul anului. De aceea o voi ruga pe doamna prim-ministru să ne confirme dacă acest lucru este valabil”, a declarat, la o conferință de presă în cadrul evenimentului EuroIMPACT, comisarul european Corina Crețu, întrebată de declarațiile unor oficiali privind construirea celor trei spitale regionale prin parteneriat public-privat, în loc de fonduri europene.

Amintind că a fost decizia Guvernului Ponta în 2015 ca cele trei spitale să se realizeze prin fonduri europene - 150 de milioane de euro bani europeni, 150 de milioane de euro finanțare națională și locală, Corina Crețu a precizat că e greșită declarația potrivit căreia studiul de fezabilitate al Băncii Europene de Investiții ar costa 120 de milioane de euro, în realitate costul fiind de 1,8 milioane de euro.

Corina Crețu a mai spus că va transmite o scrisoare oficială, după cea din aprilie, deoarece Comisia Europeană dorește să știe dacă Guvernul de la București mai vrea să folosească fonduri europene pentru spitale regionale.

Ponta și Dragnea au renunțat la multe lucruri pentru aceste spitale

Crețu a dezvăluit că și Victor Ponta și Liviu Dragnea, în perioada în care era ministru al Dezvoltării, au renunțat ”la foarte multe lucruri, spunând că la spitalele regionale nu renunță: ”A fost o dorință foarte clară de a avea aceste spitale regionale la momentul negocierilor”.

Ea a spus că s-au schimbat multe guverne și poate nu se mai știe istoria acestor negocieri.

”Îmi cer scuze. Sunt acuzată cumva că acum am devenit mai vocală. Păi timpul trece. Că trebuia să spun asta din primele șase luni de mandat. În primele șase luni de mandat negociam Programul Operațional Regional. Am început să spun după un an, am început să spun după doi, suntem în 2018, deci trebuie să avem timp pentru construcție. Dacă pentru documente și amplasări am avut nevoie de trei ani, mai avem - cu acest n+3 - încă patru ani. Sperăm - eu încă sper - în ceea ce a spus doamna ministru Pintea și doamna ministru Rovana Plumb - că până la sfârșitul anului vom primi aceste proiecte majore la Comisie spre analiză”,

a afirmat Corina Crețu, adăugând că are încredere că Viorica Dăncilă va găsi resursele necesare pentru finalizarea celor trei spitale regionale.

Ea a spus că negocierile în acest sens merg foarte bine și a pus pe seama apropierii campaniei electorale declarațiile ”din senin” privind PPP în privința spitalelor din Cluj, Iași și Craiova.

În ultimul timp, oficialul UE a folosit un ton mai dur la adresa autorităţilor de la Bucureşti, iar la începutul lunii Corina Creţu s-a arătat exasperată de ritmul lent de absorbţie a fondurilor europene.

Recent, consilierul premierului Viorica Dăncilă Darius Vâlcov a avansat sume mai mari pentru construcţia spitalelor, pentru a explica preferința guvernului pentru parteneriatele public-private.

"Cifrele nu mint niciodată. Hai să vedem! Comisia Europeană alocă (României) 150 milioane euro pentru studiile și construcția (inclusiv dotarea) a 3 spitale. Studiile, conform BEI, cei care le și elaborează, costă 120 milioane euro. Conform acelorași studii BEI, construcția și dotarea celor 3 spitale costă 1,2 miliarde euro. (Probabil din cele 30 de milioane euro rămase).Între timp, statul român scoate în parteneriat public privat studiul, construcția și dotarea unui spital, cu 140 milioane euro. Asta, ca să înțelegem exact cum stau lucrurile!”, a scris Darius Vâlcov pe Facebook.

Cum a decurs întâlnirea cu Viorica Dăncilă

"Am dat asigurări încă o dată că atât eu, cât și DG REGIO, vom ajuta cu tot ce putem România", a scris luni după-amiază pe Facebook Corina Creţu, după întâlnirea cu premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, referitor la subiectul construirii a trei spitale regionale, "proiect prioritar" pentru Guvernul României, "cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de finanțare existente și au identificat soluții de realizare a acestor spitale".

Un alt proiect important care a figurat pe agenda de discuții a fost cel al Laserului de foarte mare intensitate de la Măgurele (ELI-NP), dar şi absorbția de fonduri europene în domeniul infrastructurii de transport.

De asemenea, s-a realizat un schimb de opinii cu privire la discuțiile în curs la nivel UE privind viitorul politicii de coeziune post-2020 și "necesitatea menținerii rolului prioritar al acesteia în stimularea investițiilor și creșterii economice, fiind evidențiată, în context, importanța reflectării corespunzătoare a acestei politici în arhitectura viitorului Cadru Financiar Multianual 2021-2027".

În ceea ce privește negocierile privind viitorul buget european, Viorica Dăncilă a arătat că România își propune "o abordare constructivă, care să conducă la atingerea unui compromis, și care să reflecte atât nevoile de a face față noilor provocări, dar și necesitățile legate de promovarea, în continuare, a unei convergențe reale la nivelul Uniunii Europene, prin asigurarea unei finanțări adecvate pentru politica de coeziune și politica agricolă comună".