Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a întins o ramură de măslin Guvernului român după ce a criticat atacurile unor membri PSD la adresa ei și a Comisiei Europene.

„Ca Membru al Colegiului Comisarilor și Comisar European pentru politică regională nominalizat de România, a fost o onoare și o plăcere să particip astăzi la reuniunea comună a Colegiului Comisarilor cu Guvernul României, un moment premergător preluării Președinției Consiliului UE de către România. A fost un moment istoric pentru mine!”, a subliniat Corina Crețu, într-un mesaj transmis de Comisia Europeană.

Ea amintește că România va deține Președinția Consiliului UE într-un moment plin de provocări și că Europa ar trebui să avanseze rapid în următoarele luni în negocierea dosarelor prioritare, inclusiv politica de coeziune pentru perioada 2021-2027.

„Mă bucur să constat că politica de coeziune reprezintă o prioritate pentru Președinția română. Acest lucru oglindește impactul pe care această politică a solidarității l-a avut în ultimii ani în România”, a declarat miercuri Corina Crețu.

Potrivit comisarului european, România a absorbit, în perioada 2007-2013, 91% a fondurilor europene alocate, „creându-se astfel peste 51.000 de locuri de muncă, sprijin pentru mii de IMM-uri, modernizări de școli, spitale, instituții sociale și investiții în domeniul transporturilor, acestea din urmă nefiind, din păcate, pe măsura așteptărilor”.

Crețu subliniază că Executivl UE continuă să sprijine puternic România și în actuala perioadă de programare, 2014-2020. „Lucrăm în continuare cu autoritățile române pentru accelerarea implementării proiectelor și pentru pregătirea unui portofoliu solid de proiecte care să îmbunătățească viața oamenilor”, a explicat comisarul.

Mai mult, în propunerea Comisiei pentru bugetul aferent perioadei 2021-2027, România ar primi cu 8% mai mulți bani decât are alocat în bugetul aferent cadrului financar multianual curent.

Este important să existe o tranziție ușoară între Președinția austriacă și cea română, spune Crețu, pentru a putea începe cât mai curând negocierile inter-instituționale pe toate dosarele prioritare, inclusiv pe cel privind propunerea Comisiei pentru politica de coeziune de după 2020. „În încheiere aș dori să reafirm că atât eu personal, cât și Comisia Europeană, suntem gata să sprijinim cu tot ce putem autoritățile române pentru a avea o Președinție de succes”, a mai spus Corina Crețu.

Luni, comisarul pentru politică regională a reacționat la un nou atac al lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, are a criticat-o atât pe Corina Crețu, cât și pe șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acuzând Bruxelles-ul că adoptă un dublu standard când vine vorba despre România.

„Sunt destul de tristă să văd această atitudine complotistă, am văzut și aseară o astfel de atitudine (...) Nu numai eu am fost atacată, ci și președintele Comisiei Europene și prim-vicepreşedintele Frans Timmermans, care este atacat și jignit în fiecare zi de membrii partidului de guvernământ”, a spus Corina Crețu.

Ea a invitat-o apoi pe Viorica Dăncilă să precizeze, cu ocazia vizitei la Bruxelles, dacă aceste declarații în care este atacată Comisia Europeană reprezintă poziția Guvernului. „Nu am văzut nicio delimitare”, a adăugat Corina Crețu.