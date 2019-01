Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Creţu, s-a declarat ''puţin dezamăgită'' de ritmul lent în care s-au derulat şi implementat programele cu finanţare europeană în România.

"Pentru actuala perioadă de programare s-a început, după cum ştiţi, cu întârziere, am semnat programele operaţionale împreună cu domnul Victor Ponta în 2015. (...) Sunt puţin dezamăgită de ritmul lent cu care s-au derulat şi implementat programele pentru că, potrivit responsabilităţii partajate, UE asigură finanţarea pentru proiecte de calitate, dar când vine vorba de realizarea şi implementarea proiectelor acolo este 100 la sută responsabilitatea statelor membre. În ultima perioadă am creat mai multe planuri de acţiune împreună cu autorităţile române pentru a îmbunătăţi calitatea şi implementarea proiectelor", a declarat joi Corina Creţu, la Cluj, în cadrul unei conferinţe dedicate politicii de coeziune, relatează Agerpres.

Comisarul a precizat că România are alocate pentru perioada 2021-2027, dacă va fi adoptată formula propusă de Comisie, 27 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu 8 la sută în plus faţă de actuala perioadă:

"În propunerea Comisiei pentru bugetul 2021-2027 m-am zbătut şi am reuşit să menţinem aceeaşi indicatori de calcul, adică PIB pe cap de locuitor pentru că erau mai multe viziuni de a se introduce indicatori de migraţie sau legaţi de alte elemente. Am reuşit să păstrăm aceeaşi metodă, care se numeşte metoda Berlin, care se bazează în principal pe PIB. Potrivit acestei metode, va avea alocate în perioada 2021-2027, dacă va fi adoptată în formula propusă de Comisie, 27 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă cu 8 la sută în plus faţă de actuala perioadă. Iar la nivel naţional, aceasta reprezintă o creştere de 13 la sută a ajutorului financiar pe cap de locuitor, deci pentru fiecare cetăţean român".

Corina Creţu a avertizat însă că negocierea nu va fi uşoară, dar e încrezătoare că se va ajunge la un acord înainte de summitul de la Sibiu.

"Dacă nu, va trebui să aşteptăm după alegerile PE şi, din păcate, dacă proiectul de buget va fi alocat după aceste alegeri, riscăm să nu putem începe la timp implementarea proiectelor de la 1 ianuarie 2021 şi să avem întârzieri din cauza adoptării târzii a legislaţiei", a spus ea.

Crețu a criticat în mai multe rânduri lipsa de interes a Guvernului PSD-ALDE față de atragerea fondurilor europene, ceea ce a dus la o stare de tensiune între ea și conducerea social-democrată. Prin urmare, Corina Crețu a anunțat joi că va candida la europarlamentarele din mai din partea Pro România, partid fondat de fostul premier Victor Ponta.