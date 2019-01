Conferința „Educație la puterea viitorului prin fonduri europene" este, în luna ianuarie, locul de întâlnire pentru informaţii, expertiză, experienţe şi poveşti din lumea proiectelor finanțate cu bani de la Uniunea Europeană, în domeniul educației.

Evenimentul, susținut de ADR BI prin Regio 2014-2020, este inițiat de EURACTIV România, ca parte a rețelei EURACTIV în cadrul proiectului „Reflecție asupra politicii de coeziune: aducerea regiunilor Europei în prim-plan” (Spotlight on Cohesion Policy: putting Europe’s regions at the forefront), derulat din martie 2018.

Inițiativa este implementată cu sprijinul financiar al Direcției Generale Politică Regională și Urbană (DG REGIO), prin apelul „Sprijin pentru acțiunile de informare referitoare la politica de coeziune a UE”. Proiectul își propune să schimbe discursul public privind politica de coeziune, explicând relevanța acesteia atât pentru regiunile mai sărace, cât și pentru cele mai bogate, subliniind impactul acesteia asupra calității vieții cetățenilor europeni și sprijinind cele 10 priorități ale Comisiei Europene.

Evenimentul va fi transmis live video şi are ca parteneri media: HotNews.ro, cursdeguvernare.ro, publicații regionale și locale, RFI, Ziarul Bursa.

Descarcă agenda provizorie

Înscrie-te on-line la eveniment

Fii partener media al evenimentului: scrie-ne la conferinte[at]euractiv.ro