Obiectivul României privind absorbția fondurilor europene este de 1,9 miliarde de euro în acest an, spune ministrul de profil. România trebuie să atragă peste 30 de miliarde de euro și suntem în al cincilea din cei șapte ani ai cadrului financiar.

În cadrul financiar multianual 2014-2020, România beneficiază de o alocare de 30,88 miliarde de euro în fonduri structurale și de investiții din partea Uniunii Europene. La acestea se adaugă și peste 11 miliarde de euro subvenții pentru fermieri.

Dar, dacă la capitolul plăților directe pentru agricultori, autoritățile s-au descurcat onorabil, România nu a atras în primii patru ani ai cadrului financiar curent nici măcar 15% din fondurile puse la dispoziție de UE.

După ce nu au atins țintele privind absorbția în 2017, când sumele rambursate de Comisia Europeană au fost ușor peste 1 miliard de euro, la jumătate față de planul de la începutul anului, guvernanții au promis - și sub amenințarea pierderii unor sume de bani - că vor accelera investițiile finanțate de UE în acest an.

După ce, luni, președintele Klaus Iohannis a cerut, din nou, demisia guvernului Dăncilă, aducând ca argument și absorbția sub valorile programate, ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb, a ținut să prezinte ce realizări a avut România în ultimele luni în acest domeniu. Deși nu a combătut neapărat valorile anunțate de președinte, Rovana Plumb a reluat învechita placă a PSD privind absorbția zero din perioada guvernului Cioloș - o temă falsă, de altfel, potrivit cifrelor comunicate chiar de guvernarea social-democrată.

„Am văzut că domnul preşedinte Iohannis este preocupat de faptul ca PSD nu ar lupta cu fondurile europene. Am văzut că domnul preşedinte a spus ca este ingrijorat de faptul ca guvernul nu ar fi absorbit suficiente fonduri europene. Domnul preşedinte Iohannis mimează că este îngrijorat pentru că dacă într-adevar ar fi fost îngrijorat atunci ar fi avut o reacţie mult mai dură în 2016 cand România a avut absorbtie zero a fondurilor europene în perioada de mandat al Guvernului Iohannis Ciolos. Spre deosebire de domnia sa, noi ne-am luptat şi am reusit să transformăm zero barat al guvernului domnului Iohannis în 16% absorbtie faţă de media europeană care este de 18%”, a spus Rovana Plumb, într-o conferință de presă susținută marți.

Klaus Iohannis spusese luni seara că guvernarea PSD înregistrează „un nou eșec” în materie de fonduri europene. „Pe partea de venituri, suntem cu 37% sub valoarea programată. La cheltuieli suntem la 43% sub valoarea programată. Este totuşi mult sub ce s-a programat şi este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din priorităţile Guvernului”.

Încă de săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că, „în primele 3 luni ale anului, au intrat în țară 4,9 miliarde lei, adică peste 1,2 miliarde euro fonduri europene", Dar, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Ministerului Fondurilor Europene, sumele sunt aferente proiectelor derulate prin politica de coeziune și politica agricolă comună, adică includ și banii virați de Comisia Europeană pentru plata subvențiilor pentru fermieri.

Cele mai recente date oficiale publicate pe pagina de Internet a ministerului, arată o rată de absorbție de 11,8%, în timp ce absorbția efectivă, respectiv sumele rambursate de Comisia Europeană, se ridică la puțin peste 10% - sau 3,1 miliarde de euro - pe ansamblul exercițiului financiar 2014-2020. Iar aceste procente sunt influențate de includerea fondurilor pentru dezvoltare rurală și a celor pentru pescuit, care au rate de absorbție mult mai bune, în timp ce la capitolul fondurilor de coeziune, absorbția este mult mai redusă, în jurul nivelului de 5%.

Însă Ministerul Fondurilor Europene promite că absorbția chiar va accelera. Instituția amintește că a lansat până în prezent apeluri în valoare de 22,6 miliarde euro, reprezentând peste 80% din alocare. „Numărul contractelor semnate a ajuns la 2.800, cumulând o valoare totală de 11,5 miliarde euro. Rata de absorbție a banilor europeni este, astăzi, de 16%, față de 18% media europeană”, se arată în postarea de pe Facebook.

Ministrul Rovana Plumb susține că restul apelurilor vor fi lansate până la sfârșitul lunii iunie.

„Avem toate premisele create de a lansa tot ceea ce înseamnă linii de finanţare. Mai avem de lansat 19% din total alocare program (cele șapte programe operaționale) de 23 de miliarde de euro şi acest lucru să fie făcut până la 30 iunie, anul acesta”, a declarat Plumb, potrivit Agerpres.

„Obiectivul pe care l-am propus în ceea ce priveşte absorbţia, atât Ministerul Fondurilor Europene, cât şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care gestionează Programul Operaţional Regional şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă, să fie atins la sfârşitul anului 2018, în sumă de 1,9 miliarde de euro”.

Ministrul a menționat că, la acest obiectiv, se adaugă „tot ceea ce înseamnă agricultură, adică fondurile care sunt derulate prin Ministerul Agriculturii, respectiv Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional pentru Afaceri Maritime şi Pescuit”.

Rovana Plumb a mai susținut și că este nevoie ca Executivul să fie lăsat să muncească pentru a avea rezultate, notează Mediafax.

„Pentru mine este de neînțeles modul în care domnul preşedinte a vorbit despre fondurile europene din primul trimestru. Cred că este imperios necesar ca guvernul să fie lăsat să îşi facă treaba”, a spus ministrul.