Proiectele câștigătoare ale primei runde Stars4Media.

18 propuneri, 108 profesioniști în mass-media au fost selectate pentru finanțare în cadrul programului Stars4Media.



Au fost primite propuneri de la 330 de profesioniști din mass-media din150 de companii media și start-up-uri. Stars4Media.

Propunerile au fost evaluate pentru sustenabilitate, longevitate și inovație, printre alte criterii.

WAVE A – Journalism, trust & participation

TikTok for Journalism (BE, NL, IE); Initiative leader: Ataberk Ozcan; Partners: Are We Europe; Civinc; Nuva Digital

Developing membership-based business model (CZ, BE); Initiative leader: Lucie Sykorova; Partners: Henri Opper´s club of journalists, Misflits

Solvox – the solution podcast of Solvo, a solution journalism collective (FR, BE); Initiative leader: Michèle Foin; Partners: Solvo Collective, We tell stories

Let’s educate on Tik Tok (CZ, ES); Initiative leader: Jan Žabka; Partners: HlídacíPes.org, Agencia EFE

Stolen Identity (IT, FR, UK); Initiative leader: Elena Basso; Partners: La Repubblica, Le Monde, The Guardian

Connecto (RO, ES); Initiative leader: Ghimpe Dragoș Nicolae; Partners: PressHub.ro, EURACTIV Romania; ȘTIRILE TRANSILVANIEI, Occidentul Românesc

WAVE B – Media technology

AI to Enhance Creativity in Newswriting (CY, UK); Initiative leader: Christos Danezis; Partners: Sigmalive LTD, JECT

SMART Podcasts/ Accordion (UK, BE); Initiative leader:Andy Taylor; Partners: BWLB, Bulle Media

Let the money talk – a data tool on public spending (DK, SE); Initiative leader: Kristoffer Hecquet; Partners: Altinget, Journalism++ / NewsworthyVocento & Cruncho join forces: Hyperlocal tourism content in Spain powered by AI (ES, SE); Initiative leader: Maylis Chevalier; Partners: Vocento Group, Cruncho

Artificial intelligence in photojournalism, can it work? (FI, CZ); Initiative leader: Marina Ekroos; Partners: Frameright, Czech News Agency CTK Economia

Article 7 Intelligence – Helping Newsrooms across Europe close the Accountability Gap (BE, DE); Initiative leader: Garvan Walshe; Partners: Article 7, IDA GmbH – Innovations- und Digitalagentur

WAVE C – Other innovations

RISE Project Mobile App for Loyal Readers (RO, BG, HU); Initiative leader: Roxana Garaiman; Partners: RISE Project Association, The Bureau for Investigative Reporting and Data, Atlatszo.hu, Atlzatszo Erdely

Interactive Map for Audio Stories (BE, NL, DE); Initiative leader: Mick Ter Reehorst; Partners: Are We Europe, VPRO, Bear Radio

Rich media: Increasing Diversity of Experts’ Voices in Journalism (LT, IT); Initiative leader: Dzina Donauskaite; Partners: Lithuanian Journalism Centre, Sheldon Studio

Solution Journalism European MOOC (FR, BE, IT); Initiative leader: Augustin Perraud; Partners: Reporters d’Espoirs, VOXEUROPE BE, VOXEUROPE IT, ESJ Pro Médias

Monetizing audiences in a cookieless world (ES,UK); Initiative leader: Mattia Fosci; Partners: ID WARD, Network N

Sustainable Revenue Models (FR, PL, UK); Initiative leader: Thomas Seymat; Partners: Euronews, EURACTIV PL, FATHM

