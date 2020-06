În mod neobișnuit, spitalele pot deconta retroactiv cheltuielile realizate începând cu 1 februarie 2020.

Finanțările, în valoare de 350 milioane euro, sunt asigurate prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare. În cadrul apelului, spitalele pot deconta retroactiv cheltuielilor realizate începand cu 1 februarie 2020 - precizează Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

În cadrul apelului POIM au fost depuse deja 16 cereri de finantare în valoare de 71,6 milioane euro, potrivit sursei citate. Evaluarea proiectelor depuse a început imediat și estimam că primele 10 cereri de finantare vor fi semnate la mijlocul acestei luni, potrivit ministrului Marcel Boloș, care a prezentat în ședința de Guvern situația contractării.

Apelul de proiecte a fost lansat la 15 mai. "Suplimentar, managerii spitalelor beneficiază de asistența angajaților MFE pentru a depune cât mai repede proiectele în sistemul informatic MySMIS"€, adaugă Boloș.



Cereri de finanțare depuse:

Solicitant: Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar - Arseni"€ București

Solicitant: UAT Judetul Cluj

Solicitant: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Solicitant: Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova



Solicitant: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"€ Craiova

Solicitant: Spital Clinic Municipal Filantropia Craiova

Solicitant: Serviciul de Protectie si Paza - U.M. 0149 Bucuresti

Solicitant: Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "€žNiculae Stancioiu"



Solicitant: Institutul Oncologic Prof. Dr.I.Chiricuta Cluj-Napoca

Solicitant: UAT Municipiul Carei

Solicitant: Judetul Arad

Solicitant: Institutul Clinic Fundeni

Solicitant: Judetul Giurgiu

Solicitant: Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"€

Alte 95 de cereri de finantare se află în pregatire și urmează să fie transmise spre evaluare în perioada imediat următoare.Proiectele depuse sunt evaluate de catre Autoritatea de Management POIM în parteneriat cu Ministerul Sănătății, care asigură analiza investițiilor propuse privind dotarea unităților sanitare publice atât prin prisma oportunității, cât și a necesității dotării acestora, în baza procedurilor de lucru stabilite la nivelul acestei instituții.Solicitant: Municipiul LupeniProiect: Extindere și dotare A.T.I. Spital Municipal Lupeni (Spital suport pacienți COVID-19 pozitiv)Valoare: 3,41 mil. euroProiect: Dotarea Unitatii de Primiri Urgente si a Sectiei Anestezie Terapie Intensiva ale Spitalului Clinic de Urgenta "€žBagdasar - Arseni"€ Bucuresti pentru gestionarea crizei COVID - 19Valoare: 3,45 mil. euroProiect: Dotarea Unitatii de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca in contextul pandemiei COVID-19Valoare: 2,56 mil. euroProiect: Consolidarea capacitatii Judetului Cluj in gestionarea crizei sanitare COVID-19Valoare: 3,21 mil. euroProiect: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in municipiul Oradea si judetul BihorValoare: 9,18 mil. euroProiect: Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie CraiovaValoare: 2,75 mil. euroProiect: Combaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "€žVictor Babes"€ CraiovaValoare: 9,97 mil. euroProiect: Combaterea raspandirii VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia din municipiul CraiovaValoare: 9,95 mil. euroProiect: Consolidarea capacitatii centrului medical din cadrul Serviciul de Protectie si Paza pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19Valoare: 2,33 mil. euroProiect: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Institutului Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stancioiu"Valoare: 3,20 mil. euroProiect: Cresterea capacitatii de diagnosticare si ingrijire a pacientilor oncologici si a personalului propriu in perioada crizei sanitare COVID-19Valoare: 1,26 mil. euroProiect: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in municipiul CareiValoare: 490 mii euroProiect: Imbunatatirea capacitatii unitatilor medicale din judetul Arad in contextul pandemiei COVID-19Valoare: 4,18 mil. euroProiect: Gestionarea in timp util si eficient de catre Institutul Clinic Fundeni a crizei sanitare COVID-19Valoare: 5,13 mil. euroProiect: Dotare medicala performanta pentru STOPare COVID 19 la nivelul judetului Giurgiu - CO-STOPValoare: 511,9 mii euroProiect: COVID19-CARE €"Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Institutului National de Boli Infectioase â"Prof. Dr. Matei Bals"Valoare: 9,99 mil. euroReamintim ca apelul de proiecte POIM este deschis in perioada 15 mai– 30 septembrie 2020. Pot depune proiecte:- Unitati sanitare publice pentru care Ministerul Sanatatii stabileste necesitatea dotarii;- Ministerul Sanatatii / alte autoritati publice centrale si autoritati publice locale, sau unitati aflate in subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, pentru achizitii necesare gestionarii crizei de sanatate publica;- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.Ghidul apelului si informatii suplimentare despre aceste finantari sunt publicate aici: http://mfe.gov.ro/350-milioane-de-euro-deblocati-la-timp-pentru-spitale