Eurodeputata Corina Crețu spune că România se află în mare întârziere în atragerea fondurilor europene aferente exercițiului financiar 2021-2027 și a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

"Așa cum am spus de foarte multe ori, banii nu au fost niciodată o problemă, ci lipsa proiectelor, lipsa de viziune. 18 țări folosesc deja toate instrumentele la dispoziție, noi suntem în faza în care de-abia obținem aprobările și, din păcate, nu avem proiecte. Deci Comisia se plânge de lipsa proiectelor mai ales pe fondurile clasice, pe 2021-2027, pentru că tot ce era mai avansat s-a mutat pe PNRR. Vor fi pentru prima oară opt programe regionale operaționale, un program destinat sănătății, un program de mediu, un program de agricultură și Fondul pentru o tranziție justă", a declarat europarlamentara Corina Crețu (Pro România), fostă comisară europeană pentru politici regionale.

Ea a precizat marți, la Oradea, că este foarte preocupată și de absorbția de către România a fondurilor europene aferente exercițiului financiar 2014-2020.

"Pe timpul când am fost comisar, am încheiat exercițiul financiar 2007 - 2014 cu 92,8%, la ora actuală pe 2014 - 2020 rata de absorbție este de 68%. Dar pentru că s-a făcut în Parlamentul European o derogare, Guvernul poate deconta toate cheltuielile legate de refugiați din fonduri europene. Plus avem aceste șanse istorice, legate de PNRR, unde din păcate suntem foarte întârziați, la fel și cu Programele Operaționale 2021-2027", a afirmat Corina Crețu, relatează Agerpres.