Ludovic Orban a anunțat joi că a decis retragerea de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanțelor de urgență privind fondurile europene aprobate în ședința de Executiv din 4 februarie. Ghinea susține că OUG erau proaste.

"Domnule ministru Boloș, am luat decizia de a nu publica ordonanțele de urgență pe care le-ați înaintat în ședința de Guvern. Tema este mult prea delicată, deja pârâcioșii care fac rău României prin blocarea procesului de absorbție au început să trimită pâre. Tema fiind mult prea delicată - e vorba de fonduri europene - noi nu avem voie să fragilizăm sub nicio formă procedurile pe care le-am gândit și mai ales planul de măsuri, astfel încât ele să fie obiectul unor acte normative discutabile și contestabile. Din acest motiv vă solicit pe fiecare dintre măsuri să pregătiți soluții de reglementare, acolo unde este nevoie de lege, pregătiți proiect de lege și înaintăm proiectele de lege prin intermediul grupurilor parlamentare, iar acolo unde nu este nevoie de lege, știu bine că lansarea programului de extindere a distribuției de gaze, cel puțin pe exercițiul financiar actual, se poate realiza și prin acte normative care să nu aibă forța unei legi, prin HG-uri sau Ordine de ministru. Și peste tot unde puteți reglementa prin HG sau prin Ordin de ministru să procedați în consecință", a declarat Ludovic Orban, la începutul ședinței de Guvern.

Eurodeputatul USR Cristian Ghinea, care semnalase anterior faptul că sunt probleme cu aceste ordonanțe, acuză Guvernul liberal de "metehne PSD-iste".

"E oficial deci, PM Ludovic Orban i-a omorât OUG-urile lui Boloș și l-a muștruluit. A inclus și ceva declarație despre pârâcioșii care fac rău României. Așa zicea și PSD.

În loc să recunoască cinstit că au dat-o în bară și că am avut dreptate, o dau pe partea de frecat buricul naționalist. Nu știu la ce se referă PM cu pâra, am scris în România, și le-am zis direct în față ce am avut de spus, nu a fost vuiet la Bruxelles pe OUG-urile astea", a precizat Ghinea.

Fostul ministru al fondurilor europene a spus că OUG, care voia să reglementeze o bucățică din viitoare structură instituțională a fondurilor europene 2021 - 2027, era "prost gândită".

"Un al doilea OUG îl știm doar după nume, textul nu există în spațiul public (apropo, acum că sunt moarte, poate MFE să le publice?) se referă la obiectivul PNL privind conectarea localităților la rețelele de gaze. Vreau să fiu foarte clar: susțin această idee. Românii din mediul rural merită să se bucure de acest semn al dezvoltării. Nu se rezolvă prin OUG și nici prin lege. Orban are dreptate să îl certe pe Boloș și să îl pună să caute cum se pot găsi soluții la nivel de legiferare mai mic", a mai spus Ghinea.

Eurodeputatul reclamă Ministerului fondurilor europene și mimarea unor acțiuni:



"MFE are obligația prin regulament să organizeze consultări publice privind modul în care vom cheltui cele 30 de miliarde de la UE. Acest consultări cică se întâmplă acum. E normal să nu știți, pentru că sunt făcute pe sub masă, ca să bifeze o cerință. Între timp, Boloș dă OUG-uri cu bucățele din viitoarea arhitectură instituțională. Ideile sunt tot alea din sistem, iar Boloș nu schimbă nimic. Dacă vi se pare că România a reușit să facă pasul spre dezvoltare cu bani europeni, atunci eu tac din gură. Mie nu mi se pare. Și de aceea vreau să avem o discuție pe bune despre cum schimbăm radical monstruosul sistem birocratic de frecat hârtii, care consumă banii cu efect minimal. Ministerul Fondurilor Europene a devenit un Minister al cheltuirii banilor fără cap și coadă. Asta trebuie să se schimbe".