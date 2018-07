În urmă cu o lună, am invitat cititorii EURACTIV să adreseze întrebări despre accesarea finanțărilor europene Irinei Zugravu, Managing Partner al firmei de consultanță VAPRO România.

Expert în domeniul fondurilor europene, Irina Zugravu a pus bazele prezenței companiei olandeze de consultanță VAPRO International în România în 2007. Are experiență vastă în consultanță, a coordonat proiecte complexe cu fonduri europene, în special în zona privată, pentru companii, ONG-uri, sindicate, patronate, universități, dar și în zona publică.

Vă prezentăm mai jos răspunsurile Irinei Zugravu la întrebările cititorilor:

Vreau să aplic pentru prima dată pentru fonduri europene. Am o firmă cu 10 angajați în județul Argeș și vreau să-mi dezvolt afacerea. Am nevoie de echipamente și angajați. Ce trebuie să fac și cât de grea este birocrația? Ce va însemna accesarea unor fonduri nerambursabile pentru cash flow-ul firmei?

Dacă firma are vechime de minim 1 an și îndeplinește celelalte condiții de eligibilitate, atunci cea mai potrivită finanțare pentru achiziția de echipamente este cea din programul POR, liniile pentru microîntreprinderi și IMM-uri, după caz (vedeți informații la următorul punct mai jos). Pentru angajare de personal nu există fonduri europene. Legat de birocrație și impactul pe cashflow, vă recomand să vă informați în detaliu înainte de a lua decizia de aplicare pentru că informațiile sunt publice. Studiați în primul rând modelul de contract de finanțare în care puteți vedea în detaliu toate drepturile și obligațiile, precum și termenele și condițiile de acordare a finanțării.

Partea de aplicare, adica dezvoltarea documentației până la obținerea aprobării este destul de birocratică și necesită resurse importante, așadar faceți o estimare a costurilor astfel încât la final raportul cost-beneficii să fie optim. Țineți cont că în această etapă de aplicare cu cât proiectul este scris mai bine cu atât implementarea este mai ușoară.

Legat de cash-flow, vă recomandăm o dimensionare corectă a investiției (raportat la cifra de afaceri și puterea de co-finanțare) și implicarea unei bănci în discuție încă din faza de dezvoltare a documentației.

Ce linii de finanțare pentru firme mici și mijlocii mai sunt disponibile din banii europeni din acest ciclu?

Pentru IMM-uri există, în principal, două programe care vor lansa linii de finanțare anul acesta: prima finanțare ar fi din programul regional (POR, axele 2.1 si 2.2), și anume liniile dedicate microîntreprinderilor, cu granturi de până la 200.000 euro, și cea pentru IMM-uri, cu finanțări de până la 1.000.000 euro. Pot aplica doar companii cu vechime în activitate pentru co-finanțarea realizării unor investiții precum: construirea, extinderea spațiilor de producție/ servicii; Dotarea cu active corporale (echipamente, utilaje etc), necorporale (brevete, licențe etc), instrumente de comercializare on-line; Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; Participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale etc.

Finanțarea nerambursabilă acordată poate ajunge la 90% în cazul microîntreprinderilor și până la 60% sau 70% pentru companii mici, respectiv medii. Activitățile implementate în regiunea București-Ilfov nu sunt finanțate.



Un alt program care urmează să lanseze o linie dedicată IMM-urilor este programul Competitivitate (POC), Acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” care a publicat recent spre consultare un nou ghid urmând ca această linie să se lanseze până la final de an. Tipurile de proiecte finanțate sunt cele care vizează dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC (tehnologia informației și comunicații) cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC, precum și proiectele strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel național sau internațional.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este între 500.000 euro și 2.500.000 euro pe proiect cu un procent al finanțării nerambursabile de până la 80% din totalul cheltuielilor eligibile, diferențiat în funcție de activitățile proiectului, dimensiunea companiei și regiunea unde se implementează. Un proiect poate beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul acestei linii de finanțare doar dacă la finalul implementării va avea ca rezultat cel puțin o aplicație/un produs/serviciu TIC inovativ realizat.

Pe lângă aceste două programe, mai există și programul POCU, unde un IMM poate să își finanțeze în anumite condiții cheltuielile de training al angajaților, precum și Programul de fonduri norvegiene, care are o linie dedicată IMM-urilor, dar și companiilor mari.

Cum pot obține fonduri europene să-mi deschid o afacere mică, dacă nu am bani?

Recomandarea noastră este să începeți cu finanțări mai mici, de până la 30.000-40.000 de euro, adică cele dedicate antreprenorilor la început de drum, precum Start-up Nation sau Start-up Plus și după 2-3 ani, când afacerea se consolidează, să căutați finanțări mai consistente pentru extindere și dezvoltare. Bineînțeles, pentru a demara o afacere trebuie să aveți un plan de afaceri fezabil și bine documentat, iar, dacă vizați și accesarea de fonduri nerambursabile, trebuie să vă asigurați de la început că înțelegeți foarte bine toate obligațiile și puteți să îndepliniți indicatorii ceruți de finanțator.

Care e mai bun: Start-up Nation sau Start-up Plus? La care imi recomandati sa aplic?

Ambele au avantaje și dezavantaje. Eu prefer însă Start up Plus (programul finanțat cu fonduri europene) în principal pentru că o firmă la început de drum are nevoie de îndrumare și coaching din partea unor oameni care se pricep, iar programul, prin administratorul de schemă, oferă aceste servicii. În plus, în contextul actual în care există atâta presiune pe bugetul de stat, fondurile europene reprezintă o sursă mai sigură de finanțare, cu un risc mai mic de întârziere sau neplată.