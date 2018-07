La nivel european, au fost identificate urmatoarele benzi de frecvente prioritare pentru introducerea timpurie a sistemelor de comunicatii mobile de generatia a 5-a in Uniune: banda de 700 MHz (694-790 MHz), banda 3400-3800 MHz si banda de 26 GHz (24,25-27,5 GHz).

Banda de frecvente de 700 MHz (694-790 MHz) este foarte importanta pentru furnizarea unei acoperiri extinse, in special in zonele care pun probleme de rentabilitate economica, cum sunt zonele rurale, montane sau alte zone indepartate. Banda este adecvata pentru asigurarea unei acoperiri eficiente pe arii extinse, precum si a unei acoperiri imbunatatite in interiorul cladirilor, fiind potrivita atat pentru extinderea si imbunatatirea calitatii serviciilor de comunicatii mobile oferite de tehnologiile 4G, cat si pentru implementarea tehnologiilor de comunicatii mobile de generatie viitoare, cunoscute sub denumirea 5G sau IMT-2020. Spectrul din banda de 700 MHz va extinde spectrul sub 1 GHz deja utilizat pentru furnizarea de servicii de comunicatii mobile de banda larga prin intermediul tehnologiei LTE si va facilita implementarea retelelor 5G si introducerea pe scara larga a serviciilor digitale inovatoare.

Banda de 3400-3800 MHz este considerata o banda primara adecvata pentru introducerea serviciilor 5G inainte de 2020, intrucat ofera largimi de banda relativ mari si un bun compromis intre acoperire si capacitate, asigurand o crestere semnificativa a capacitatii si sustinerea comunicatiilor de banda larga imbunatatite, precum si a aplicatiilor care au nevoie de latenta mica si inalta fiabilitate, cum sunt aplicatiile pentru misiuni critice (automatizari industriale si robotica).

Banda de 26 GHz este considerata banda pionier pentru armonizarea timpurie pentru 5G in Europa, pana in 2020, intrucat ofera peste 3 GHz de spectru continuu si permite furnizarea de retele dense de mare capacitate pe distante scurte, si de aplicatii si servicii 5G revolutionare, ce presupun viteze de transfer de date foarte mari, capacitate crescuta si latenta foarte mica.

Sursa: ANCOM