În domeniul inteligenței artificiale, este esențial să ne concentrăm pe aplicarea legislației în materie de concurență, care merge mână în mână cu protejarea democrației, au declarat recent experți din industrie.

În 2023, autoritatea germană pentru concurență (Bundeskartellamt) a examinat sectorul AI și, în special, parteneriatul dintre Microsoft și OpenAI. În ianuarie, a venit rândul Comisiei Europene să înceapă să investigheze concurența în lumile virtuale și în domeniul inteligenței artificiale generative, iar executivul UE a lansat cereri de contribuție pe această temă.



În februarie, autoritatea franceză pentru concurență a început, de asemenea, să examineze practicile concurențiale din acest sector.



"Ar trebui să redenumim autoritățile de concurență sau să adăugăm competențe în materie de concurență în favoarea democrației, pentru că despre asta este vorba. Concurența înseamnă, de asemenea, protejarea democrației", a declarat luna trecută Tobias Haar, membru al consiliului general al start-up-ului de inteligență artificială generativă Aleph Alpha.



Barry Lynn, directorul executiv al Open Markets Institute, organizație non-profit, a avertizat că AI amplifică dezavantajele existente în domeniul digital.



În opinia sa, UE ar trebui să își revizuiască obiectivele în materie de concurență "pentru a se concentra pe daunele pe care aceste tehnologii le provoacă democrației și libertății umane". Din acest punct de vedere, am putea "vedea că reglementarea comportamentului acestor companii este primordială".



Este esențial să se limiteze "capacitatea giganților digitali de a se angaja într-un comportament manipulator, denaturant și discriminatoriu", spune dl Lynn.



Andreas Mundt, președintele Autorității germane pentru concurență, a declarat, de asemenea, că, atunci când vine vorba de inteligența artificială, "nu ne putem permite să supraestimăm riscurile pentru concurență, pentru societate și pentru democrație în general".



Omologul său francez, Benoît Cœuré, a subliniat că UE a procedat corect în ceea ce privește inteligența artificială, Parlamentul și Consiliul "începând să se gândească la riscuri", o abordare preluată în regulamentul UE privind Actul privind inteligența artificială.



"Este mai important decât concurența, într-un fel", a recunoscut Coeuré.



Președintele autorității franceze de concurență și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că autoritățile au avut nevoie de ani de zile pentru a pune în aplicare Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și, prin urmare, și-a exprimat rezervele cu privire la cât timp le va lua autorităților naționale să pună în aplicare Legea privind AI.



Comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager, a declarat că AI este o tehnologie care evoluează rapid. "Va urma revoluția AI aceeași traiectorie ca și Web 2.0? Am îndoieli serioase", a declarat aceasta.



Spre deosebire de anii 2000, când antreprenorii "explorau teritorii neexplorate", evoluția tehnologică de astăzi "nu are loc într-un vid", a explicat ea.



Într-adevăr, dezvoltarea modelelor de inteligență artificială depinde de date, capacități cloud, cipuri și competențe specifice care sunt deja controlate de o mână de companii tehnologice, ceea ce, potrivit doamnei Vestager, creează "obstacole uriașe" pentru start-up-urile din domeniul inteligenței artificiale.



Carel Maske, directorul pentru concurență al Microsoft, a sugerat că industria AI nu este atât de restricționată.



În opinia sa, lanțul valoric al AI cuprinde cinci straturi în cadrul cărora concurează diferiți actori. Aceste straturi sunt terenurile și resursele financiare, infrastructura (centre de date și cloud), modelele de AI, sistemele de AI și canalele de distribuție.



Maske s-a referit la "parteneriatul Microsoft cu OpenAI" - pe care Comisia Europeană a declarat că dorește să îl examineze - afirmând că "nu există nicio exclusivitate în utilizarea acestei tehnologii de către Microsoft".



Cu toate acestea, Mundt, de la autoritatea germană pentru concurență, a susținut că, deși relația dintre Microsoft și OpenAI este una de "cooperare delicată", gigantul digital încă exercită o anumită influență asupra companiei care a creat ChatGPT, cel mai cunoscut agent conversațional din lume.



Mundt a anunțat că organizația lui va sprijini Comisia Europeană în evaluarea concurenței în domeniul AI.



"Pot să vă promit că vom analiza foarte atent toate aceste companii și, dacă sunt aproape de o fuziune, vom încerca să aflăm mai multe", a spus el.



Maske a declarat că parteneriatul Microsoft-OpenAI "nu zboară sub radarul" legislației în materie de concurență, însă Lynn, de la Open Markets Institute, nu a fost liniștit, subliniind modul în care operează giganții digitali.



El a sugerat că sunt necesare "soluții îndrăznețe" - pentru a separa parteneriatele dintre start-up-urile de inteligență artificială și marile companii de tehnologie, pentru a impune o interdicție privind manipularea prețurilor și diseminarea informațiilor, pentru a desființa monopolurile din industria cloud și pentru a elimina proprietatea asupra datelor personale de la marile companii de tehnologie.



Mundt a declarat că speranța UE împotriva giganților din domeniul tehnologiei constă în întreprinderile mici și mijlocii, care dispun de date specializate de înaltă calitate care pot fi "utilizate pentru a construi modele specializate de inteligență artificială care ar putea depăși modelele de bază în domeniile respective".



"Pe scurt, AI-ul marilor companii de tehnologie încearcă să facă totul bine în timp ce AI-ul companiilor mici și specializate ar putea face poate doar un singur lucru, dar extrem de bine. Aceasta este marea oportunitate a Europei", a concluzionat Mundt.