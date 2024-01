O breșă de securitate a avut loc marți, la Camera Deputaților, Secretariatul General al forului legislativ anunțând că în acest moment nu există nicio solicitare de răscumpărare a datelor și că se redactează o plângere la DIICOT.

Instituția precizează că majoritatea datelor la care se face referire sunt date prezentate pe site sau care pot fi făcute publice ca urmare a unei solicitări pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la date de interes public, potrivit News.ro.

Secretariatul General al Camerei Deputaților a confirmat pentru News.ro că a avut loc o breșă de securitate la instituție.

”A avut loc, într-adevăr, o breșă de securitate. În acest moment, nu avem nicio solicitare de răscumpărare a datelor. Ca urmare a acestei situații, Departamentul specializat din Camera Deputaților redactează o plângere la DIICOT”, anunță Secretariatul General al Camerei Deputaților.

”Este important de menționat faptul că majoritatea datelor la care se face referire sunt date prezentate pe site sau care pot fi făcute publice ca urmare a unei solicitări pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la date de interes public”, mai arată instituția.

Surse G4Media susțin că au apărut pe Dark Web cărțile de identitate a premierului Marcel Ciolacu și a lui Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților.

"Am obținut peste 250.000 MB de documente și contracte, dar și mai multe informații de la Camera Deputaților din România. Vom publica mai întâi o mică parte din aceste date", au anunțat hackerii în mediul online, potrivit stirileprotv.ro, care spune, citând surse, că, pentru a șterge datele, hackerii au cerut o răscumpărare de circa 40.000 de euro în Bitcoin.

În contextul breșei de securitate de la Camera Deputaților, deputata USR Diana Buzoianu amintește de refuzul PSD-PNL de a investi de la bugetul de stat în securitate cibernetică sumele potrivite.

„În 2023, la dezbaterea de buget din acel an, am depus alături de Bogdan Rodeanu, un amendament să fie alocați suplimentar 40 de milioane de lei fix la DNSC pentru securitatea cibernetică. PSD și PNL au respins acel amendament. «Sunt destui bani alocați pentru securitatea cibernetică». Vom vedea azi dacă DNSC are toate resursele necesare. Între timp, țări precum Franța și UK alocă sute de milioane pentru a face față atacurilor cibernetice. Țări care înțeleg pericolele anului 2024”, declară Diana Buzoianu.

Biroul de presă al STS a transmis că Serviciul nu asigură administrarea sau securitatea cibernetică a sistemului informatic al Camerei Deputaților.



Dark Web este conținutul World Wide Web care există pe rețelele darknet, rețele care se suprapun peste Internetul public, dar care necesită software specific, anumite configurații sau o autorizație de acces. Dark Webul nu este indexat de motoarele de căutare.