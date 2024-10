Tech and the new mandate Brando Benifei: grup în Parlamentul European de monitorizare a Legii AI





Co-raportor european pentru Legea privind inteligența artificială, Parlamentul European, Brando Benifei a explicat etapa crucială a noului ciclu legislativ, pentru aplicarea legii recent adoptate. În ultimele luni de mandat în componența respectivă, Parlamentul European a adoptat la 13 martie 2024 Lega inteligenței artificiale (Artificial Intelligence Act - Legea AI), prima lege adoptată vreodată în această privință și considerată cel mai cuprinzător cadru legal în privința AI. Cum va proceda noul Parlament European, învestit după alegerile din 6-9 iunie 2024? Europarlamentarul Brando Benifei, raportor pentru Lega privind inteligența artificială, a punctat aspecte cheie, într-o prezentare la evenimentul Tech and the new mandate, 25 septembrie 2024, al Euractiv.com. Cred că este un moment oportun pentru a discuta aceste priorități, deoarece tocmai ne-am început activitatea de pregătire a audierilor comisarilor europeni. Ne aflăm într-o fază foarte specială a ciclului legislativ și vom examina foarte atent care este perspectiva sau noul executiv european în ceea ce privește programul politic, iar acest lucru implică, de asemenea, ce să facem în ceea ce privește tehnologia. În mod clar, există în Parlament o înțelegere și cred că aceasta este împărtășită și de Comisie. Cred că trebuie să fim foarte eficienți în punerea în aplicare a numeroaselor acte legislative pe care le-am adoptat - punerea în aplicare a diferitelor regulamente, în special a unor directive -completarea acestei legislații cu alte inițiative - consolidarea capacității piețelor financiare de a susține aceste evoluții, cum ar fi formarea - Legea privind inteligența artificială, ca parte a acestor eforturi de punere în aplicare. Astfel, Legea privind inteligența artificială a început să fie pusă în aplicare prin instalarea birourilor privind inteligența artificială. Parlamentul urmează să înființeze, în mod oficial, la jumătatea lunii octombrie, un grup permanent de monitorizare. Acest grup va examina punerea în aplicare a legii în statele membre și va monitoriza activitatea Comisiei. Cooperarea instituțională va fi crucială Legea privind inteligența artificială este un act legislativ important, cu o mulțime de aspecte diferite, care are nevoie de sprijinul tuturor actorilor instituționali pentru a fi un succes, ceea ce înseamnă că avem nevoie de Comisie și de biroul Comisiei privind inteligența artificială, să pună în aplicare actele necesare. Este foarte important să existe o finalizare a orientărilor privind interdicțiile, acesta fiind unul dintre primele elemente ale regulamentului în procesul de punere în aplicare. De asemenea, sunt importante grupurile de lucru privind codurile de practică pentru cel mai puternic model, acesta fiind subiectul asupra căruia i se acordă cea mai mare atenție la nivel mondial. Suntem primii care au instituit norme pentru cele mai puternice modele, cu aceste coduri de practică, vă amintiți, pentru cei care au urmărit dezbaterile și negocierile privind Legea privind inteligența artificială, că acest subiect al celor mai puternice modele, așa-numitele așa-numitele modele cu risc sistemic, așa cum sunt numite în legea privind inteligența artificială, a fost unul dintre subiectele principale de discuție între parlament și consiliu. De asemenea, au mai fost în discuție interdicțiile și utilizarea inteligenței artificiale de către poliție. E important să fie obținute rezultate într-un timp scurt, deoarece există un calendar care trebuie respectat. Trebuie să sprijinim procesul anticipat de conformitate, așa-numitul AI Pact, pe care îl promovăm pentru a sprijini întreprinderile și instituțiile, să se conformeze voluntar anticipat. Acest aspect este absolut crucial, este fundamental să sprijinim întreprinderile și instituțiile publice să se adapteze la normele Legii privind AI chiar înainte ca acestea să fie pe deplin obligatorii, astfel încât să fie pregătite atunci când legea va fi complet în vigoare. Deși procesul de punere în aplicare a acesteia a început, va mai dura ceva timp, așa că nu va trebui să pierdem timpul. În doi ani totul va fi pus în aplicare și există unele etape intermediare Acest model de ecosistem AI cu anumite valori, dezvoltare centrată pe om, nu este doar pe hârtie, ci devine un motor real al transformării, precum și un model de competitivitate. Aceasta presupune să facem și alte lucruri, pe care le-am menționat la început și care vor trebui inițiate de Comisie, astfel încât să avem normele, să avem și un avantaj competitiv cu tot ceea ce este necesar pentru a-l sprijini și ecosistemul AI în Europa, inclusiv claritatea privind normele de utilizare a datelor. Aceasta este una dintre cele mai importante probleme actuale pentru întreprinderile noastre care doresc să dezvolte AI. Euractiv Event, 25 Septembrie 2024: Tech and the new mandate