La 18 decembrie 2023, Comisia a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca X să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale în domenii legate de diseminarea conținutului ilegal și de eficacitatea măsurilor luate pentru combaterea manipulării informațiilor, pentru care investigația continuă.

Aceste proceduri au vizat, de asemenea, utilizarea unui design înșelător, lipsa transparenței publicității și accesul insuficient la date pentru cercetători, pentru care Comisia a adoptat astăzi constatări preliminare la 12 iulie 2024 și o decizie de neconformitate.