CE amendează platforma X pentru lipsa de transparență
Comisia Europeană sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).
Aceasta este prima decizie de neconformitate adoptată în temeiul Regulamentului DSA.
Procedura de verificare a fost deschisă în decembrie 2023 si a vizat posibile încălcări privind moderarea conținutului, combaterea informațiilor ilegale, transparența în materie de publicitate, utilizarea designului înșelător și accesul la date pentru cercetare.
Platforma TikTok și-a luat angajamentul de a asigura respectarea cerințelor de transparență în materie de publicitate.
Încălcările constatate de Comisie includ - potrivit unui comunicat ANCOM:
- Utilizarea înșelătoare a marcajului „blue checkmark”, contrar prevederilor art. 25 alin. (1) din Regulamentul DSA privind interzicerea designului înșelător. Marcajul de verificare poate fi obținut contra cost fără un proces real de verificare a identității, ceea ce poate induce în eroare utilizatorii în privința autenticității conturilor și crește semnificativ posibilitatea expunerii utilizatorilor la fraude prin impersonare, înșelătorii și alte acțiuni malițioase.
- Lipsa de transparență și accesibilitate a registrului de publicitate, cu încălcarea art. 39 din Regulamentul DSA. Existența unor bariere tehnice și întârzieri exagerate în procesarea interogărilor aplicate registrului și lipsa unor informații obligatorii precum conținutul exact al reclamelor, tematica acestora sau identitatea plătitorului duc la dificultăți în identificarea riscurilor asociate publicității online, cum ar fi campaniile coordonate de manipulare sau reclame înșelătoare.
- Nerespectarea obligațiilor privind accesul la date publice pentru cercetători, prevăzute la art. 40 alin. (12) din Regulamentul DSA. Interzicerea accesării independente a datelor publice, prin termeni de utilizare restrictivi (ex. scraping) și proceduri interne care impun bariere nejustificate de acces, afectează activitatea de cercetare privind riscuri sistemice precum manipularea informațională, interferențe externe și amenințări la procesele democratice.
Comisia Europeană impune platformei X:
- în 60 de zile lucrătoare, platforma X trebuie să transmită măsuri clare pentru încetarea utilizării înșelătoare a „blue checkmark”;
- în 90 de zile lucrătoare, platforma trebuie să trimită un plan de acțiune privind conformarea registrului de publicitate și asigurarea accesului la date pentru cercetători. Planul de acțiune elaborat de platforma X va fi supus analizei Comitetului European pentru Servicii Digitale (Digital Services Board), din care și ANCOM face parte, in calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC).
Background
La 18 decembrie 2023, Comisia a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca X să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale în domenii legate de diseminarea conținutului ilegal și de eficacitatea măsurilor luate pentru combaterea manipulării informațiilor, pentru care investigația continuă.
Aceste proceduri au vizat, de asemenea, utilizarea unui design înșelător, lipsa transparenței publicității și accesul insuficient la date pentru cercetători, pentru care Comisia a adoptat astăzi constatări preliminare la 12 iulie 2024 și o decizie de neconformitate.
Comentarii