O nouă analiză a încercat să înțeleagă modul în care imaginile generate de inteligența artificială, folosite de extrema dreaptă, au influențat primul tur al alegerilor legislative franceze și pe cele de la nivel european, potrivit euronews.com.

Potrivit două noi rapoarte, partidele europene de extremă dreaptă au folosit imagini generate de inteligență artificială pentru a îmbunătăți campania electorală, însă este greu de evaluat modul în care aceste imagini ar fi putut afecta alegerile recente din Franța și pe cele europene.

Organizația non-profit Ai Forensics a examinat paginile social media a 31 de partide politice franceze în căutarea de conținut generat de inteligență artificială (genAi) între 1 mai și 28 iunie, în timpul alegerilor europene și al primului tur al campaniei legislative franceze. După care au introdus aceste imagini în motoarele de căutare legate de AI pentru a verifica dacă au fost create de inteligența artificială.

În total, echipa a descoperit 51 de cazuri de imagini AI generative utilizate de partidele franceze, partidele de extremă dreapta Rassemblement National (RN), Reconquête și Les Patriotes fiind printre cele mai implicate în această practică, dar cercetătorii spun că este o estimare conservatoare.

„Acesta este primul ciclu electoral în care AI (generativă) este un fenomen larg răspândit, însă suntem siguri că în următorii ani va fi folosită din ce în ce mai mult”, a declarat pentru Euronews Next Salvatore Romano, cercetător la Ai Forensics.

„Dacă nu suntem capabili să o gestionăm acum, când amploarea este atât de mică, va fi mai greu să o gestionăm atunci când tehnologia nu se va mai putea distinge de conținutul real”, a adăugat Romano.

Duminica trecută, extrema dreaptă a RN a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur al alegerilor franceze cu 33 la sută din voturi și la alegerile europene din iunie, unde a obținut 31,5 la sută din voturi.

Majoritatea imaginilor generate de AI, utilizate de partidele franceze pentru campaniile electorale „transmit mesaje anti-imigrație, exacerbează lipsa de securitate din Franța, lipsa libertății de exprimare, un sistem de justiție defectuos și o protecția agricolă slabă”, se consemnează în raportul AI Forensics.

„Imaginile sunt folosite ca o tehnică de propagandă a fricii pentru a spune că Franța nu este o țară sigură în UE și că oamenii vulnerabili din societatea noastră sunt foarte exploatați”, a adăugat Miazia Schüler, cercetător la Ai Forensics.

Unele din aceste imagini aveau un aspect „hiper-realist”, astfel încat utilizatorul obișnuit își putea da seama imediat că au fost realizate de AI, a spus Schüler. Altele erau mai greu de observat, cum ar fi imitațiile caricaturilor politice din ziare.

Unele partide, cum ar fi Reconquête de extremă dreaptă, au folosit inteligența artificială generativă pentru a crea imagini ale președintelui francez Emmanuel Macron și ale șefului Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen.

Potrivit unui studiu realizat de Digital Forensic Research Lab (Dfrlabs) al Consiliului Atlantic, în timpul campaniei electorale pentru UE, RN a creat un site web numit „Europe Without Them” care contesta în mod similar pozițiile de conducere ale lui Macron și Von Der Leyen.

Site-ul, încă activ, are cel puțin trei imagini generate de inteligență artificială în care prezintă petiții împotriva „disprețului UE pentru popoare, împotriva imigrației masive și a promovării hijabului”, se arată în raport.

Valentin Chatelet, cercetător la Consiliul Atlantic spune că este „greu” de știut cât de mult a afectat acest tip de conținut generat de AI succesul RN la alegerile europene și franceze.

„Cred că are un impact pozitiv asupra materialelor pe care partidul le folosește pentru a transmite o anumită idee, cum ar fi poziția lui Bardella vizavi de o problemă”, a spus Chatelet. „Imaginile (generate de AI) mai sunt folosite și pentru a șoca oamenii, până când devin mainstream”, a adăugat el. Euronews Next a contactat partidele RN, grupul European Identity and Democracy, Patriots and Reconquête, însă nu a primit niciun răspuns.

Potrivit radiodifuzorului francez Bfmtv, începând cu ianuarie 2024 candidații RN au beneficiat de instruire AI, care include și utilizarea Chatgpt. În broșura de instruire, radiodifuzorul oferă exemple felul în care AI îi poate ajuta pe candidații politici, cum ar fi crearea de afișe electorale și găsirea subiectelor pentru dezbateri.

Nici studiul Ai Forensics și nici Dfrlabs al Consiliului Atlantic nu au examinat postările personale ale candidaților sau conținutul creat de susținătorii partidelor. Romano crede că studiul lor este „doar vârful aisbergului” în ceea ce privește cantitatea de conținut electoral neetichetat AI care circulă pe platformele de socializare.

Raportul Ai Forensics a constatat că niciuna dintre imaginile generate de AI nu a fost etichetată ca atare.

„Descoperirile noastre dezvăluie neglijență critică din partea partidelor și platformelor politice în îndeplinirea angajamentelor de a eticheta imaginile generate de inteligența artificială în campaniile lor politice, subliniind nevoia urgentă de transparență”, se arată în raport.

În februarie, marile companii tehnologice precum Google, OpenAi, Meta și TikTok au semnat un acord tehnologic deschis care „stabilește așteptări cu privire la modul în care semnatarii vor gestiona conținutul electoral înșelător generat de AI” pe platformele lor înainte de alegerile europene.

Primul angajament al acestui acord este că platformele vor „identifica imaginile realiste generate de AI și/sau (certifica) autenticitatea conținuturilor și originea acestora”, se arată într-o copie a acordului. Unele partide politice au semnat propria versiune a acestui acord cu Comisia Europeană, în care afirmă că „s-au angajat să prevină înșelarea deliberată a publicului, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale”, se arată într-o copie.

Grupul Identitate și Democrație (ID) din Parlamentul European, din care face parte RN, a semnat acest cod de conduită. Celelalte partide naționale franceze nu au făcut acest lucru. Romano a spus că Ai Forensics va trimite raportul Comisiei Europene cu speranța că părțile care încalcă aceste coduri de conduită vor suporta unele repercursiuni.

