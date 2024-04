Când Gmail a fost lansat cu un comunicat de presă ciudat acum 20 de ani, mulți au presupus că era o farsă. Serviciul promitea un gigabyte de stocare, o cantitate enormă într-o eră a "cutiilor" de mesaje de doar 15 megabyte.

Gmail pretindea că este complet gratuit într-o perioadă în care multe căsuțe de mesaje erau cu taxă. Și apoi era data: serviciul a fost anunțat pe 1 aprilie, de Ziua Păcălelilor, prevestind oarecum o glumă.

Însă curând, invitațiile la beta-ul real al Gmail-ului au început să fie trimise - și au devenit indispensabile pentru un anumit tip de fani ai tehnologiei informatice în cunoștință de cauză. La liceul meu de tocilari, a avea un cont era cea mai rapidă modalitate de a ajunge la masa copiilor cool. Îmi amintesc că am încercat să-mi fac și eu unul. Nu știam dacă aveam nevoie într-adevăr de Gmail, doar că toți colegii mei spuneau că va schimba viața pentru totdeauna.

Adolescenții sunt cunoscuți pentru dramatismul lor, dar Gmail a revoluționat cu adevărat emailul. A reimaginat de ce erau capabile căsuțele noastre de mesaje și a devenit o parte centrală a identităților noastre online. Serviciul are acum aproximativ 1,2 miliarde de utilizatori (1,8 miliarde în 2024, potrivit Google - n.r.), iar în zilele noastre este o necesitate practică pentru a face orice online. Uneori pare că Gmail a fost mereu aici și va fi mereu.



20 de ani mai târziu, nu cunosc pe nimeni care să fie nerăbdător să deschidă Gmail-ul. Administrarea lui este adesea o corvoadă, iar alte aplicații de mesagerie cum ar fi Slack și WhatsApp au ajuns să domine modul în care comunicăm online. Ceea ce odinioară era o unealtă revoluționară, uneori pare că a fost dată la o parte. Peste încă 20 de ani, va fi Gmail încă atât de central în viețile noastre? Sau va fi - împreună cu emailul - o relicvă a trecutului?

Lucrul pe care majoritatea oamenilor îl rețin cel mai mult despre lansarea Gmail-ului este stocarea gratuită. Ceea ce își amintește Google este căutarea.

"Dacă te gândești la felul de punere în valoare pe care Gmail a adus-o la masa atunci când am început, era vorba despre căutarea ultrarapidă", spune Ilya Brown, VP-ul Gmail de la Google. Oamenii erau obosiți de gestionarea emailului, spune Brown. Spamul era peste tot, iar spațiul de stocare al căsuțelor de mesaje era mic. Trebuia să ștergi constant emailurile pentru a face loc altora noi. Limita mare de stocare a Gmail-ului a rezolvat asta.

Dar soluția Gmail-ului a introdus și o problemă nouă: acum aveai prea multe emailuri. Aici intervine competența în căutare a Google. Dacă nu ștergi niciodată emailurile, o căutare rapidă și fiabilă este obligatorie.

Google a ajustat formula Gmail-ului de-a lungul timpului. În 2008, a introdus teme, făcând căsuța de mesaje mult mai jucăușă decât concurența. (Micul vulpoi care bea ceai și cu mine suntem prieteni de atunci.) Acum primești 15GB de stocare gratuită. Gmail s-a adaptat pe dispozitivele mobile la mijlocul anilor 2000. Și Google a făcut schimbări mai mici, cum ar fi adăugarea priorităților la emailuri, răspunsuri inteligente, cărți de rezumat și butonul de dezabonare cu un singur click de la newsletterul la care cu siguranță nu te-ai înscris.



Cu toate schimbările, Gmail se simte în mare parte la fel. (Deși, vă garantez că dacă vă uitați la o poză veche a Gmail-ului, veți fi surprinși de cât de mult s-a schimbat.) Acest lucru se poate datora câtorva schimbări mari sau disruptive care nu au fost făcute în anii intermediari. La lansare, Google a fost liber să schimbe formula emailului după bunul său plac. După decenii, compania trebuie să fie atentă să nu perturbe cel mai utilizat serviciu de email din lume.

"Ceea ce luăm foarte în serios este construirea pentru lucrurile de care [utilizatorii Gmail] au nevoie," spune Maria Fernandez Guajardo, director senior și manager de produs pentru Gmail. Cu un produs precum Gmail-ul vin mari așteptări de fiabilitate. În timp ce Google este dornic să experimenteze, compania trebuie să aibă o grijă suplimentară în implementarea oricăror caracteristici noi și să explice cum vor afecta produsul.

Acesta ar putea fi motivul pentru care Google a făcut atât de puține schimbări majore de-a lungul anilor. Chiar și în condițiile în care comunicarea online s-a accelerat cu mesaje directe, conversații de grup și instrumente de mesagerie corporativă, marea parte dintre acestea s-au întâmplat în jurul sau în afara Gmail-ului. Emailul încă își are locul său, dar nu mai este chiar modul central în care comunicăm. Obișnuiam să țin Gmail-ul deschis în browserul meu pentru a vorbi cu prietenii și colegii prin Gchat. Acum, trăiesc în Slack cu Gmail-ul meu în lateral.

Emailul a fost modul în care am rămas în legătură cu părinții mei când m-am mutat în străinătate, acum că nu mai sunt, sunt recunoscător să am o înregistrare a acelei iubiri stând în Gmail-ul meu. Când caut acele emailuri, simt că pășesc prin timp. Am văzut vechi aplicații pentru stagii de practică de la colegiu și am făcut grimase la vechiul meu CV. Erau cărți electronice amuzante de la colegii mei de liceu. Cel mai jenant email de despărțire de la prima mea mare decepție în dragoste. Un plan complet de luptă cu prietenii pentru a învinge Ticketmaster-ul pentru biletele la Hamilton. Lucruri mici care m-au teleportat într-un alt loc din viața mea.

Pe măsură ce Gmail a devenit prea lent pentru comunicarea de zi cu zi, emailul a devenit canalul de comunicare "oficial" - un loc pentru lucrurile de care ai nevoie ca să fie căutate, tangibile. A fost scoasă din joc plăcerea. A trebuit să creez o adresă de email serioasă pentru că cea de la liceu era prea jenantă.

"Cu siguranță recunoaștem că Gmail-ul este aproape ca o identitate. Este aproape ca și cum ar fi un reprezentant al tău în lumea exterioară," spune Brown. "Cum ajutăm identitatea să evolueze odată cu utilizatorii [Gmail] de-a lungul timpului? Nu avem încă o soluție, dar am reflectat asupra acestui aspect." Gmail-ul este ca un pașaport pentru internet. Ori de câte ori creez un cont nou pentru un site sau un serviciu, este legat de Gmail-ul meu. Adesea, este și numele meu de utilizator. Gmail-ul meu este biletul meu pentru toate aplicațiile mele, îngrijirea sănătății, impozitele, conturile bancare - întreaga mea viață digitală. Dacă rămân blocat în vreun serviciu, merg la Gmail-ul meu pentru a reveni. Poate că nu mai sunt entuziasmat să deschid Gmail-ul, dar parola mea de Gmail rămâne cea mai importantă în viața mea.

Uneori, mă trezesc cu 100 de buletine informative și emailuri de marketing și simt dorința să arunc totul în aer - să încep de la zero. Dar realitatea este că sunt prea multe de pierdut. M-am mutat de patru ori în zece ani, dar adresa mea de email a rămas aceeași. În fiecare zi, am un prieten care își șterge contul pe rețelele de socializare, dar nimeni nu se ridică niciodată să anunțe că renunță la email. (Vor fi Slack și TikTok aici peste 20 de ani?) Îmi imaginez coșmarul de a configura un nou email. Nu există nicio îndoială că Gmail va continua să existe; ceea ce sunt mai puțin sigur este care va fi relația mea cu el.

Google pare să fie conștient de această dicotomie, spunând că vrea să facă emailul mai puțin laborios - să aducă înapoi puțină din bucuria inițială în inbox. "Vrem să ne gândim la acele momente plăcute care nu sunt întotdeauna asociate cu emailul în sine," spune Brown. "Uneori, acestea sunt lucruri pe care nu trebuie să le faci sau lucruri care te ajută să faci ceva mai repede."

De exemplu, dacă trimiți un email unui coleg pentru a ieși la cafea, poate că AI-ul Gmail-ului îți sugerează o cafenea și o pune în calendarul tău Google. Pentru mine, sună ca și cum ai transforma Gmail-ul într-un asistent personal sau într-un bibliotecar digital al vieții. Este încă o formă de gestionare a unei arhive interminabile a vieții, dar poate că asta este acum emailul. Poate că nu putem reinventa inboxul, ci doar să-l facem mai puțin groaznic de gestionat.

Articol scris de jurnalista Victoria Song în The Verge