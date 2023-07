Google este pe cale să propună un nou instrument media americane, printre care The New York Times, pentru a scrie articole. O sursă de speranțe și de îngrijorări, scrie publicația franceză Les Echos.

Anecdotic, atunci cand este întrebat ChatGPT care sunt funcțiile cele mai afectate de dezvoltarea inteligenței artificiale, pune printre primele trei redactarea de conținut...Și asta intenționează Google cu noile sale instrumente de inteligență artificială destinate redacțiilor.

Potrivit The New York Times, gigantul american testează un produs capabil să scrie articole și l-a propus mai multor media precum The New York Times, The Washington Post și The Wall Street Journal, conform unor persoane apropiate de dosar.

Acest instrument botezat Genesis este capabil să caute o informație și să genereze un articol. Deși nu e vorba să se înlocuiască toți jurnaliștii cu AI - va trebui în continuare să se meargă pe teren, să se verifice informația, să se valideze redactarea textului etc - acest tip de instrument ar putea totuși permite să se scrie informația "brută" despre un eveniment.

Experiență "tulburătoare"

Una din cele trei persoane care cunoșteau produsul a declarat cotidianului american că Google crede că ar putea servi drept asistent personal pentru jurnaliști, automatizând anumite sarcini pentru a elibera timp pentru altele. Dar unele cadre care au văzut prezentarea Google au descris-o drept tulburătoare, cu articole exacte.

Și, deși testele făcute de Les Echos pe GPT-4 pentru a scrie articole sunt destul de "impresionante", rămân greșeli și stângăcii în scriitură.

"În parteneriat cu editorii de presă, în special cei mai mici, suntem pe cale să explorăm primele idei pentru a furniza instrumente bazate pe AI pentru a ajuta jurnaliștii în munca lor. De exemplu, instrumentele bazate pe AI i-ar putea ajuta pe jurnaliști să aleagă titlurile sau diferite stiluri", explică un purtător de cuvânt al Google.

Drepturi conexe

Totuși, grupul caută să liniștească apele: "aceste instrumente nu sunt destinate - și nu pot - să înlocuiască rolul esențial al jurnsliștilor în reportaj, în crearea și în verificarea faptelor din articolele lor".

Desigur, "roboți" jurnaliști există deja în multe redacții pentru a scrie articole faptice privind rezultatele companiilor, relatări rapide, informații despre alegeri, sport etc. Și studii academice arată că percepția cititorilor este mai curând bună. Dar această atomatizare rămâne limitată.

Cum atrage atenția The New York Times, mai multe media ca Times, NPR sau Insider și-au informat totuși angajații de intenția de a explora potențialele utilizări ale AI pentru a determina cum ar putea fi aplicate în mod "responsabil" în domeniul informației, unde contează fiecare secundă și unde riscul de dezinformare este mare.

Va trebui totuși să-i convingem pe editori de interesul de a "pactiza" cu companiile de AI, chiar dacă multe dintre ele au criticat deja Google și pe alții pentru că le-au folosit articolele pentru a forma aceste sisteme de AI fără să-i plătească.

În plus, dacă utilizarea se generalizează, roboții conversaționali ar putea reduce traficul și încasările publicitare ale site-urilor de știri, dând informații, nu neapărat sursele. Fără a pune la socoteală că, făcând rezumate a ceea ce a fost produs de instituțiile de presă, aceste AI ar putea ocoli obligațiile lor de plată a drepturilor conexe către editori.

Sursa: RADOR