IT Smart Systems și Ping Identity au organizat marți o dezbatere dedicată Portofelului European pentru Identitate Digitală (EUDI Wallet), sub titlul „The Future of Trust: Digital Identity Wallets”.

Evenimentul a reunit experți din banking, telecomunicații, retail și tehnologie, care au analizat impactul noului instrument digital ce va fi implementat în toate statele membre UE începând cu anul viitor. Până cel târziu în noiembrie 2026, toate țările din blocul comunitar vor trebui să pună acest portofel digital la dispoziția cetățenilor, rezidenților și companiilor. Portofelul European pentru Identitate Digitală este o aplicație digitală gratuită, sigură și opțională, care le va permite cetățenilor din Uniunea Europeană să își păstreze și să utilizeze documente oficiale direct de pe telefonul mobil. Acestea se împart în trei categorii principale: PID / LPID (Personal Identification Data) – informații de identificare personală emise doar de stat, precum cartea de identitate, permisul de conducere sau alte documente oficiale; QEAA (Qualified Electronic Attestations of Attributes) – atestări digitale calificate, precum dreptul de reprezentare legală (ex: procuri, avocați), semnătura digitală calificată sau calitatea de administrator într-o companie și EAA (Electronic Attestations of Attributes) – documente sau informații asociate unor drepturi sau beneficii, cum ar fi carduri de loialitate, bilete de avion sau tren, abonamente la transport public sau acces la evenimente. „Scopul declarat al Portofelul European pentru Identitate Digitală este de a oferi cetățenilor europeni o modalitate mai simplă, mai sigură și reutilizabilă de a-și demonstra identitatea în mediul digital. Acesta reprezintă o oportunitate majoră fiind menit nu doar pentru accesarea serviciilor publice, ci și pentru cele private, întrucât va accelera execuția și va reduce costul proceselor de identificare online”, a afirmat, în cadrul evenimentului, Andrei Dumitru, executive partner IT Smart Systems. „Cu ajutorul Portofelului European pentru Identitate Digitală, furnizorii de servicii vor putea să acceseze informații atestate cu un nivel ridicat de încredere pentru a livra cu rapiditate servicii digitale, acest lucru având un grad mare de transparență și acordul utilizatorilor”, a mai spus acesta. Prin intermediul acestui portofel, utilizatorii vor putea accesa mai rapid și mai ușor o gamă variată de servicii, cum ar fi deschiderea unui cont bancar, activarea unui abonament sau verificarea identității într-o aplicație, fără să mai fie nevoie de parole, copii după acte sau prezență fizică. David Baier, senior engineer Ping Identity, a subliniat potențialul economic al identității descentralizate: „Identitatea digitală descentralizată nu înseamnă doar securitate amplificată și control pentru utilizatori, ci și oportunități reale de monetizare pentru furnizori. Vor apărea fluxuri noi de venituri prin emisia și validarea de credențiale, cu beneficii directe pentru industrii precum retail, telecomunicații și transport. Este un moment cheie pentru a construi un ecosistem durabil și profitabil.” Până cel târziu în noiembrie 2026, toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi obligate, prin regulament european, să asigure accesul cetățenilor și rezidenților la un Portofel European pentru Identitate Digitală – fie printr-o aplicație dezvoltată de stat, fie prin furnizori privați acreditați care respectă standardele comune de securitate și interoperabilitate. Anumite categorii de organizații vor fi obligate să accepte Portofelul European pentru Identitate Digitală ca metodă de identificare digitală în relația cu utilizatorii și clienții. În acest context, furnizorii de servicii trebuie să-și actualizeze infrastructură de securitate pentru a putea verifica și accepta credențialele digitale emise de acest portofel, cel puțin în calitate de verificatori autorizați. IT Smart Systems si Ping Identity oferă soluții inovatoare prin care furnizorii de servicii pot accelera implementarea noilor standarde de securitate, devenind astfel compliant cu regulamentul european pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Portofelul European pentru Identitate Digitală marchează un punct de cotitură privind modul în care cetățenii și companiile vor interacționa digital în Uniunea Europeană. Evenimentul organizat de IT Smart Systems și Ping Identity a deschis conversația despre acest viitor inevitabil și a pus bazele unui dialog esențial între tehnologie, reglementare și industrie.