România a fost ținta "predilectă" a unor atacuri hibride ample în contextul scrutinelor din 2024, "actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice", a declarat marți procurorul general Alex Florența.

De astfel de atacuri hibride s-ar fi folosit și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

"România a fost ținta predilectă a unor campanii ample hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacității de decizie a autorităților și diluarea gradului de coeziune la nivelul populației", după cum a rezultat din anchetele derulate la nivelul Parchetului General, a declarat marți Florența, într-o conferință de presă.

Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, precum și prin campanii de micro-targetare a populației, dezinformare și influențarea electoratului.

În 2024, s-au lansat mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale, "multe dintre acestea fiind ulterior diseminate în grupuri de Telegram din infrastructura rusească".

Întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a beneficiat de campaniile hibrid, Alex Florența a răspuns afirmativ:

"Da, clar, beneficiarul acestei campanii de influențare, de dezinformare și de creare artificială a unui trend în viralizarea mesajelor candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia".

Atacurile hibride au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației.

"S-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride ce au vizat România, care au exploatat, pe de o parte, vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora privind modul de promovare a persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației, în vederea livrării ulterioare a unor mesaje personalizate către audiențe deja receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral. Este esențial să înțelegem în acest context modul în care s-a derulat și se derulează în continuare războiul hibrid care afectează România de ceva timp", a explicat Alex Florența.

Procurorul general a mai spus că narativele și modalitatea de realizare a conținutului online corespund tiparului de acțiune al Rusiei, fiind semnalate și în alte țări, precum Moldova sau Georgia.

Mesajele au fost create cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

”Cele mai periculoase atacuri în special cele de tip ransomware au fost asociate în totalitate unor grupuri pro-ruse, precum Lockbit, Lynx, Akira sau Ransom Hub și s-au remarcat pentru o activitate deosebit de intensă în cursul anului trecut. Aceste atacuri au vizat mai mult de 13 instituții din administrația publică, 12 companii de transport de interes național, 17 instituții bancare".

În noiembrie 2024, la nivelul comunităților extremiste, s-a constatat o intensificare a mesajelor instigatoare la ură și violență, a mai spus procurorul general.

”Trebuie să avem în vedere faptul că, începând în cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităților extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor și mesajelor instigatoare la ură și violență, asociate campaniei de promovare a unui candidat independent și au creat un climat de panică la nivelul societății. Această creștere a volumului de conținut instigator la acțiuni violente a fost inițiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluția realizându-se însă în mod sistematic prin promovare de elemente de conținut de instigare la ură, generate prin intermediul inteligenței artificiale”, a explicat el.