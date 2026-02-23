Startup-urile din România au atras investiții totale de 103 milioane euro în 2025, rezultate în urma a 40 de tranzacții, potrivit „Venture in Eastern Europe 2025 Report”, lansat de How to Web.

Startup-urile din România au atras investiții totale de 103 milioane euro în 2025, rezultate în urma a 40 de tranzacții, potrivit „Venture in Eastern Europe 2025 Report”, lansat de How to Web, singurul studiu anual dedicat analizei investițiilor de venture capital din Europa de Est. Volumul total al investițiilor este cu aproximativ 20% mai mic față de 2024, arătând o perioadă de recalibrare a ritmului investițional în ecosistemul local.

Cele mai mari runde de investiții din România în 2025 au fost atrase de către:

- Druid AI: 27,5 milioane euro (Series C), startup specializat în Enterprise Software;

- Digitail: 20 milioane euro (Series B), platformă software dedicată industriei veterinare;

- Bible Chat: 13,4 milioane euro (Series A), aplicație AI dedicată comunității creștine.

Din totalul capitalului atras, 55 de milioane euro au fost direcționate către runde early-stage, iar 48 milioane euro către runde de tip later-stage. Valoarea medie a unei runde seed a fost de 1,5 milioane euro, în timp ce rundele pre-seed au avut o medie de 526.000 euro.

„Ecosistemul startup-urilor din România a crescut în ultimii ani din perspectiva numărului de fondatori, a ambiției și a capitalului disponibil pentru early-stage. Druid AI, Digitail și Bible Chat au atras runde semnificative în 2025, adresând probleme globale foarte bine definite, exact tiparul care atrage capital internațional semnificativ", a declarat Alexandru Agatinei, CEO How to Web.

„Indicatorul de capital graduation din 2025, situat la doar 28%, arată că valul de investiții realizate între 2020 și 2024 nu s-a transformat încă în runde ulterioare care să semnaleze o maturizare reală a pieței, ceea ce arată că finanțarea a venit înaintea consolidării infrastructurii de suport necesare.Anul 2026 va fi despre valorificarea acestor lecții, despre atragerea unui nou val de capital early-stage și despre a crea o punte mai solidă între potențial și creștere sustenabilă, fiind o provocare pe care o privim cu încredere”,

a mai declarat Alexandru Agatinei, CEO How to Web.

Context regional: Europa de Est, un an al recalibrării

La nivel regional, Europa de Est a atras în 2025 3,6 miliarde euro rezultate în urma a 1.034 de tranzacții, reprezentând 5,5% din totalul investițiilor de venture capital din Europa, în ciuda faptului că regiunea concentrează aproximativ o treime din populația continentului.

Raportul arată că 2025 a fost un an de recalibrare, mai degrabă decât de creștere. În timp ce volumul total al investițiilor a rămas relativ stabil, numărul tranzacțiilor a scăzut, pe fondul unui trend european în care volumele mai mari de capital se concentrează în mai puține companii. Dimensiunea medie a rundelor de finanțare a crescut, în special la nivel early-stage, unde rundele pre-seed au crescut cu 45%, iar cele seed cu 43% de la un an la altul.

Polonia a fost cea mai performantă piață în 2025, atrăgând peste 20% din capitalul investit în Europa de Est. Turcia, Grecia, Estonia și Cehia completează topul, deși toate patru au înregistrat volume mai reduse față de anul anterior. Primele cinci piețe au concentrat peste 60% din investițiile totale, iar primele zece aproape 90%.

La polul opus, luând în considerare volumul de investiții, Turcia a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale volumului, fiind urmată de Lituania, Croația, Cehia și România, piețe unde reducerea capitalului este corelată direct cu scăderea numărului de tranzacții.

Finanțările early-stage (pre-seed, seed și Series A) au reprezentat 43% din capitalul total investit, în timp ce rundele later-stage (Series B–F) au cumulat 57%.

Verticalele în creștere

În 2025, cel mai mult capital a fost direcționat către sectorul Enterprise Software, care a cumulat 720 milioane euro, urmat de Fintech (522 milioane euro), Space (350 milioane euro), Automotive (311,2 milioane euro), Healthcare (223 milioane euro) și Security (204 milioane euro). În același timp, verticale precum Defence, Industrial și Space reușesc să atragă un interes din ce în ce mai mare din partea investitorilor.

Raportul integral este disponibil aici: https://www.howtoweb.co/venture-in-eastern-europe-report-2025/

