EVENIMENT Tech and the new mandate - what are the opportunities and challenges?

Evenimentul va avea loc online, în limba engleză, miercuri, 25 septembrie, de la ora 10:30 (ora României). Link de înregistrare în articol. Join the debate Ultimul mandat al Parlamentului European a introdus primul cadru juridic privind inteligența artificială prin Legea privind inteligența artificială. Acest act abordează riscurile asociate cu inteligența artificială și poziționează Europa pentru a juca un rol de lider la nivel mondial. În conformitate cu aceasta, crearea noului Birou european pentru inteligență artificială înainte de noul mandat va centraliza expertiza în materie de inteligență artificială în întreaga UE și va juca un rol-cheie în punerea în aplicare a Legii privind inteligența artificială. Privind în perspectivă, o deplasare spre dreapta în urma alegerilor pentru Parlamentul European ar putea avea ca rezultat mai puține inițiative de reglementare în domeniul tehnologiei, un impuls mai slab pentru integrarea pieței, dar și un sprijin sporit pentru inovarea în domeniul apărării, potrivit Euractiv. Campaniile de dezinformare la scară largă, în special manipularea și interferența informațiilor străine (FIMI), astfel cum sunt definite de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), reprezintă o provocare majoră pentru Europa și ar putea fi un obiectiv semnificativ în mandatul următor. Alăturați-vă acestei conferințe virtuale Euractiv pentru a discuta noua agendă legislativă pentru perioada 2024-2029 și pentru a explora provocările și oportunitățile anticipate pentru sectorul tehnologiei. Întrebările care vor fi discutate includ: - Care vor fi prioritățile legislative pentru sectorul tehnologiei în noul mandat al Comisiei, în special în ceea ce privește IA și dezinformarea? - Cum va influența noua formațiune a Parlamentului European politicile în domeniul tehnologiei în următorul mandat? - Care vor fi principalele provocări și oportunități pentru politica în domeniul tehnologiei în perioada 2024 - 2029? - Care sunt prioritățile-cheie pentru industria tehnologiei în următorii ani? Vorbitori online Brando Benifei MEP Rapporteur, AI Act, European Parliament

Chloé Ridel MEP Member, LIBE Committee, European Parliament

Alexandre de Streel Academic Director Digital Research Programme CERRE

Stephen Crisp Senior Policy Director, Data Economy & Sustainability, DIGITAL EUROPE

Further panellists to be announced soon MODERATOR Jennifer Baker Euractiv 09:30 – 09:35 Welcome 09:35 – 09:50 Panellist statements 09:50 – 10:40 Discussion and Q&A 10:40 – 10:45 Closing statements Contact: Síofra Gilmore siofra.gilmore[at]EURACTIV.com, +32 222 65 823 Acest proiect a beneficiat de finanțare din partea Programului Horizon Europe al Uniunii Europene în cadrul Acordului de grant nr. 101070190. Cu toate acestea, punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar poziția Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea de acordare a finanțării nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.