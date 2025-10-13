Consiliul UE a adoptat luni o decizie de autorizare a Comisiei Europene și a statelor membre să semneze o Convenție a Națiunilor Unite privind criminalitatea cibernetică.

Această convenție este un tratat internațional care stabilește norme comune la nivel global pentru a consolida cooperarea în domeniul criminalității cibernetice și schimbul de probe în format electronic în scopul anchetelor sau procedurilor penale.

"Frauda informatică, pirateria informatică la scară largă, abuzurile sexuale asupra copiilor și exploatarea în mediul online, precum și alte forme de criminalitate cibernetică, sunt în creștere", a declarat Peter Hummelgaard, ministrul danez al justiției, adăugând că "prin adoptarea acestui instrument juridic internațional, am făcut acum un pas important în lupta noastră globală împotriva acestui tip de infracțiune".

Un aspect cheie al Convenției este armonizarea între țările participante a incriminării conduitei anumitor infracțiuni legate de cibernetică. Aceasta înseamnă că toate țările se angajează să incrimineze anumite conduite (de exemplu, frauda informatică sau interceptarea ilegală) în legislația lor națională.

Convenția va da, de asemenea, un impuls pentru incriminarea actelor legate de materialele online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, manipularea, precum și diseminarea fără consimțământ a imaginilor intime. Aceste infracțiuni sunt deja incriminate la nivelul UE, dar nu și la un nivel internațional.

Toți semnatarii Convenției se angajează să coopereze pentru a investiga și urmări penal infracțiunile în temeiul Convenției. Aceasta include colectarea și partajarea probelor electronice. Aceasta din urmă se aplică infracțiunilor cibernetice, dar și infracțiunilor grave, cum ar fi crima organizată internațională, dacă acestea se pedepsesc cu o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin patru ani.

Garanții privind drepturile omului și protecția datelor

Convenția vine cu garanții importante pentru a preveni abuzul de către țărilor participante să comită sau să legitimeze încălcări ale drepturilor omului. Orice interpretare care ar duce la suprimarea drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, în special a libertății de exprimare, conștiință, opinie, religie sau credință, întrunire pașnică și asociere, este exclusă în mod explicit.

Aceste garanții asigură, de asemenea, că cooperarea internațională poate fi refuzată dacă țările consideră că aceasta este utilizată pentru a comite încălcări ale drepturilor omului sau dacă cererile sunt considerate a fi motivate politic. Cooperarea poate fi, de asemenea, refuzată dacă această cooperare ar fi contrară legislației interne a unei țări sau dacă refuzul ar fi necesar pentru a evita orice formă de discriminare.

Criminalitatea cibernetică reprezintă o amenințare tot mai mare la adresa securității cetățenilor și a întreprinderilor. în UE. Conform unei evaluări a amenințărilor realizate de Europol în 2024, criminalitatea cibernetică a crescut dramatic în ceea ce privește volumul, intensitatea și potențialul de prejudiciu. În același timp, probele electronice au câștigat din ce în ce mai multă importanță în contextul anchetelor penale.