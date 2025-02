La 14 februarie 2005, trei tineri americani, Chad Hurley, Steve Chen și Jawed Karim, foști angajați ai unei companii americane de plăți online, au înregistrat marca, logoul și domeniul YouTube, cu scopul de a crea o aplicație video de întâlniri.

Gândită inițial ca un serviciu online de întâlniri unde fiecare să încarce videoclipuri personale și să le distribuie la nivel global pentru a-și împărtăși experiențele, platforma avea să cunoască o schimbare uriașă după succesul încărcării, în 23 aprilie 2005, a primului videoclip, care avea o durată de 18 secunde, cu unul dintre fondatorii serviciului online la o grădină zoologică. În prezent, acel videoclip are peste 302 de milioane de vizualizări. Acel moment a marcat debutul ascensiunii pentru serviciul digital, tot mai mulți începând ulterior să utilizeze această posibilitate de a încărca videoclipuri în mediul online, potrivit adido-digital.co.uk și dayintechhistory.com, citate de Agerpres.

Chiar dacă la început a avut o funcționare mai timidă, impactul în rândul utilizatorilor avea să crească treptat și să ajungă al doilea cel mai vizionat site de internet după motorul de căutare al gigantului Google.

Cei trei fondatori ai platformei au început activitatea la platforma YouTube în Mellon Park, California. Un aspect major care a garantat succesul rapid al platformei a constat în lipsa restricțiilor în ce privește participarea utilizatorilor, respectiv publicarea, vizualizarea, comentarea, aprecierile și distribuirea videoclipurilor fără filtre care să blocheze activitatea online a celor care se implică, un avantaj real față de alte servicii similare.

În realizarea platformei lor, cei trei prieteni americani au urmărit atent și modul de funcționare al altor servicii digitale, una dintre platformele foarte apreciate ale anului 2005 fiind Flickr, unde utilizatorii încărcau și distribuiau fotografii digitale. Succesul platformei Flickr a arătat celor trei prieteni din California posibilitatea unei platforme similare dar care să funcționeze pe încărcarea și distribuirea conținutului video. Chen s-a ocupat de scrierea codului sursă al programului, iar Hurley a valorificat abilitățile sale în design pentru realizarea site-ului de internet astfel încât să fie captivant pentru utilizatorul de internet.

Intenția celor trei a fost să creeze un serviciu cu utilizare facilă, cu o disponibilitate mare și pentru cei care nu au cunoștințe tehnice avansate. Au evitat obligativitatea înregistrării utilizatorilor astfel încât cei care accesau serviciul să nu întâmpine obstacole care să le îngreuneze folosirea platformei. Iar în cele din urmă, cei trei creatori ai platformei au observat necesitatea existenței unei capabilități de căutare rapidă în cadrul serviciului astfel încât utilizatorii să descopere rezultatele căutate după termenii introduși în acea bară de căutare.

După ce s-a lucrat la realizarea platformei într-o încăpere amenajată într-un garaj, ulterior echipa implicată a fost nevoită să se mute deasupra unui restaurant japonez și a unui local care vindea pizza, în San Mateo, California. La doar șase luni de la încărcarea primului videoclip pe platforma YouTube, intitulat ''Me at the Zoo'', al unuia dintre cei trei realizatori, serviciul devenise un succes, în noiembrie-decembrie 2005, concomitent cu acest succes a primit o sumă uriașă de 11,5 milioane de dolari.

Observând succesul uriaș al YouTube în mediul online, la 9 octombrie 2006 gigantul informatic Google a cumpărat platforma de socializare video pentru suma de 1,65 de miliarde de dolari, reprezentând una dintre cele mai importante achiziții pe piața de tehnologie și media online prin impactul generat în dezvoltarea și creșterea internetului. Ulterior, în august 2007, YouTube a introdus reclame care să ruleze înaintea videoclipului pe care utilizatorul vrea să îl vadă. Platforma a continuat să se dezvolte și în ianuarie 2009 avea deja o cotă de piață de 43% și 6 miliarde de vizualizări. Din acel moment, Youtube a devenit platforma cinematografică ideală pentru artiști oferindu-le acestora posibilitatea să își expună creațiile.

În prezent, potrivit datelor centralizate la finalul lunii ianuarie 2025, YouTube, cu sediul în San Bruno, California, are peste 2,7 miliarde de utilizatori activi lunar, potrivit https://trustarmarketing.com/. Serviciul este furnizat în peste 80 de limbi și este disponibil în peste 100 de țări la nivel mondial, peste cinci miliarde de videoclipuri sunt urmărite zilnic prin intermediul platformei, iar tendințele sunt în creștere la nivel mondial.