Dosarele aflate la procurori care nu au 10 ani vechime în magistratură vor fi redistribuite. Este și cazul dosarului în care este anchetată firma Tel Drum, dar și Liviu Dragnea. Practic, DNA și DIICOT vor rămâne fără procurorii tineri.

Ordonanța de urgență a lui Tudorel Toader de modificare a legilor Justiției a apărut după mai bine de 30 de ore de la adoptare.

Modificările au fost anunțate de Toader într-o declarație de presă luni, iar singurul lucru ambiguu, rămas nelămurit, era cel legat de ce se întâmplă cu magistrații care nu îndeplinesc noile cerințe din OUG pentru a ocupa funcții la DNA, DIICOT și Parchetul General.

Publicarea OUG în Monitorul Oficial lămurește situația: procurorii care la data intrării în vigoare a OUG proaspăt publicată nu îndeplinesc noile condiții nu mai pot rămâne în funcții și se întorc pe posturile corespunzătoare vechimii lor.

OUG poate fi consultată aici.

Unul dintre cele mai cunoscute dosare de la DNA, cel care privește firma Tel Drum și pe liderul PSD Liviu Dragnea, urmează să fie luat de la procurorul care îl instrumentează în acest moment - Alexandra Carmen Lăncrănjan.

Procurorul, care mai activează la DNA până joi inclusiv, urmează să părăsească funcția în momentul în care OUG își va produce efectele, adică joi.

Ce câștigă Liviu Dragnea: posibilitatea ca dosarul să fie redistribuit unui procuror mai puțin dedicat, dar și timp, pentru că noul procuror de caz va avea nevoie să studieze actele întocmite până acum, probele. Dosarul însă nu se va relua de la zero, ca în cazul proceselor în care se schimbă un judecător din complet.

„Avem un principiu că mandatele în curs nu pot fi afectate. Speranța mea ar fi să subliniați diferența de a detașa pe viitor și a menține pe cineva detașat. Exemplific prin faptul că CSM a dat o hotărâre care stabilește că detașările în curs se mențin până la data finalizării lor. (...) Mulți sunt delegați, detașați. Problema e dacă respectă cerințele legale. Se va face o radiografie a sistemului. Cei care îndeplinesc condiția de vechime, să nu fi fost sancționați, sigur vor rămâne acolo. Ceilalți se vor întoarce la unitățile de parchet de unde au venit”, a precizat Tudorel Toader luni, deși în OUG se specifică negru pe alb că cei ce nu îndeplinesc condițiile pleacă din funcții.



Principalele prevederi din OUG pregătit de Tudorel Toader și adoptate luni în ședința de guvern:

Una dintre măsurile adptate se referă la mărirea vechimii necesare în profesia în magistratură pentru cei care vor activa ca procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, funcţiile de conducere de la DNA şi DIICOT care în prezent sunt de opt ani, deci durata va fi vechimea minimă de 15 ani.

Și pentru funcțiile de execuție la DNA și DIICOT este necesară o vechime de 10 ani (cazul procurorului Alexandra Carmen Lăncrănjan, prezentat mai sus).

Reprezentanții societății civile vor avea drept de vot la plenul CSM, drept pe care îl aveau și până acum. Aceștia sunt numiți de Parlament.

Ministrul Justiției și-a acordat un nou atribut: acela de a sesiza Inspecția Judiciară pentru anchetarea procurorilor. „De ce am considerat necesară această soluție: prin raportare la 132 din Constituție, procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea MJ. Autoritate ar fi pur declarativă dacă nu ai putea interveni dacă se realizează abateri comportamentale ale procurorilor”, a argumentat Toader imediat după adoptarea OUG în cursul zilei de luni.

Și revocarea membrilor CSM are acum noi condiții, potrivit OUG. „Membrii CSM pot fi revocați dacă își pierd încrederea celor care i-au ales. Or, încrederea este un factor de natură subiectivă care nu poate fi cuantificat şi atunci acelaşi lucru, acelaşi eveniment în care eu pot să am încredere altcineva să nu aibă încredere, fiecare cu reprezentarea şi aprecierea lui, dar această diferenţă de abordare subiectivă de înţelegere, dacă vrem, nu trebuie să se reflecte în statutul unui demnitar, membru al CSM-ului, care să poată fi revocat din acest motiv. Este şi recomandarea Comisiei de la Veneţia, am eliminat-o, am preluat în bună parte elementele procedurale primite de la reprezentanţii ai CSM-ului”, preciza luni ministrul Justiției.

De amintit că Parchetul General a contestat dur duminică seară modificările aduse prin această OUG.