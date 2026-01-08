Ministerul Justiției a anunțat, joi, că a declanșat procedura de selecție a procurorului general și a șefilor DNA și DIICOT, a anunțat, joi, instituția.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că procedura va fi lansată în zilele următoare, iar "procurori care doresc să exercite aceste funcții de conducere își vor depune CV-urile, ministrul justiției va înainta și președintele, la rândul său, va numi sau va trimite înapoi. Cred că și aici este firesc să existe o consultare între președinte și premier”.

El a mai precizat că, în ceea ce privește șefii de Parchete, este firesc să există o consultare între el și Ilie Bolojan. De asemenea, el a spus că va negocia și cu PSD numirile.