Acționarii firmei Flagas SRL, care deținea stația GPL de la Crevedia unde două explozii s-au soldat cu moartea a cinci oameni și cu rănirea a peste 50, au fost aduși din nou la audieri la Parchetul General miercuri dimineață.

Marți seară, procurorii au dispus reținerea lor pentru 24 de ore, sub acuzația de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Conform anchetatorilor, firma ”a funcționat în mod sistematic prin încălcarea repetată a dispozițiilor legale”, scrie News.ro.

Ionuț Daniel Doldurea și Cosmin Ionuț Stîngă au fost aduși cu duba la Parchet.

Ei au refuzat și de această dată să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Nici marți nu au făcut nicio declarație.

”În cursul zilei de azi, în dosarul privind incendiul izbucnit pe 26 august 2023 în urma unor explozii ce s-au produs în localitatea Crevedia din județul Dâmbovița, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală criminalistică a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea a doi inculpați, administratori ai unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru”, a transmis, marți seară, Parchetul General, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, totodată, în cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de o persoană juridică, societate comercială cu sediul social în municipiul Caracal, județul Olt, sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

”În perioada 30 septembrie 2020-26 august 2023, în realizarea obiectului de activitate și în interesul său, ca urmare a politicii promovate de către factorii decizionali din structura de conducere a acesteia, respectiv cei doi inculpați menționați anterior, societatea comercială a funcționat în mod sistematic prin încălcarea repetată a dispozițiilor legale privind derularea operațiunilor de alimentare, transport, transvazare și depozitare cu combustibil GPL (...), la punctul de lucru neautorizat amplasat pe Șoseaua București-Târgoviște, în comuna Crevedia, județul Dâmbovița”, arată procurorii.

Potrivit acestora, acest fapt a creat premisele izbucnirii, la data de 26 august 2023, în jurul orei 18.40, a unui incendiu urmat de mai multe explozii, rezultate din acest factor declanșator, ce a condus la decesul a 5 persoane până la acest moment și vătămarea corporală a 54 de persoane, precum și distrugerea și degradarea unor bunuri imobile și mobile, precum și a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora, consecințe pe care factorii de conducere din cadrul acesteia nu le-au prevăzut, deși trebuiau și puteau să le prevadă.

”În cauză s-au efectuat patru percheziții (la sediile a două persoane juridice și domiciliile a două persoane fizice), în urma acestor activități procedurale fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente și medii de stocare care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale”, au mai transmis procurorii.

Avocatul asociaților firmei care deținea stația GPL de la Crevedia, Florin Cojocaru, a declarat miercuri, că celor doi clienți ai săi li s-a adus la cunoștință de către procurori calitatea de inculpați. El a precizat că a ales să nu dea nicio declarație în acest moment. "Trebuie să cunoaștem dosarul, să știm la ce ne raportăm”, a argumentat avocatul, mai scrie sursa citată.



Avocatul Florin Cojocaru a afirmat miercuri, că cei doi clienți ai săi nu au dat declarații în acest dosar.

"Nu am dat declarații, ni s-a adus la cunoștință calitatea de inculpați pentru cei doi asociați. Probabil va urma o propunere în cursul zilei de astăzi pentru care ne vom întâlni la judecător. Am ales la îndrumarea mea să nu dea nicio declarație la acest moment, trebuie să cunoaștem și noi dosarul, trebuie să știm la ce ne raportăm. (…) Nu am văzut dosarul”, a afirmat Florin Cojocaru.

El a menționat că întreaga afacere de la Crevedia a fost concepută în așa fel încât să nu își asume nici măcar riscul unei scântei.

"Probabil că fiecare dintre noi, în ce facem, purtăm și un risc. Există ceva atașat fiecărei meserii. Într-o astfel de afacere cu materii într-atât de periculoase este inclusiv riscul unei scântei, care poate duce la o catastrofă. Întreaga afacere a fost concepută așa încât să nu își asume nici măcar riscul unei unei scântei pentru că, dacă ai gândi contrar, înseamnă că prevestești dezastrul, îți faci afacerea ca să. (…) În materie de răspundere la acest moment sau cumva în legătură cu orice fel de răspundere, am găsit că este cuviincios și normal în primul rând să le asigurăm oamenilor care sunt în suferință revenirea în confortul lor normal al familiilor. Compensații se doresc a fi acordate tuturor”, a mai transmis apărătorul celor doi asociați ai firmei din Crevedia.

Întrebat dacă aceștia știau că firma respectivă funcționa ilegal, Florin Cojocaru a răspuns: "Eu nu știu astfel de circumstanțe. Trebuie să mă lămuresc și mă lămuresc citind”.

El a mai precizat că "toată concentrarea și alocarea de resurse din partea noastră a fost să înlăturăm din suferințele oamenilor, la modul concret, nu doar pe vorbe, să știți”.