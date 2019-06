Adina Florea a obţinut cel mai mare punctaj la interviul susţinut marţi, la CSM, pentru funcţia de procuror-şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

Potrivit tabelului de clasificare publicat pe pagina de internet a CSM, Adina Florea, procuror-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, a obţinut 9,86, Sorin Eugen Iaşinovschi - 8,85 şi Bogdan Ciprian Pîrlog - 3,25.

Procurorul Bogdan Pirlog nu s-a prezentat, deoarece așteaptă un răspuns privind recuzarea a trei membri ai Comisiei de concurs: președinta CSM, Lia Savonea, Simona Marcu și Nicoleta Tint.

Adina Florea a negat informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora ar fi ”aservită politic”.

”Aş vrea să fac două scurte referiri vizavi de activitatea mea profesională, aceste referiri derivând din informaţiile pe care le consider manipulatoare şi care au apărut în ultima perioadă în spaţiul public. Am în vedere faptul că niciodată, în toată activitatea profesională, nu am fost aservită politic. Activitatea mea s-a desfăşurat în interesul legii şi cu respectarea legii, astfel cum de altfel mi-am jurat şi am jurat când am intrat în această profesie", a declarat Adina Florea.