Judecătoarele Viorica Costiniu (pensionată) și Dana Gârbovan au respins, contactate de PressHUB, afirmațiile fostului deputat social-democrat Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”.

Acestea au susținut că nu au avut niciun fel de interacțiune cu acesta și că nu îl cunosc.

Într-un podcast publicat de Cotidianul HD, fostul deputat PSD, Cătălin Rădulescu (supranumit „Mitralieră”) a susținut că, în perioada modificării legilor justiției din timpul lui Liviu Dragnea, a colaborat cu persoane influente din Justiție.

Acesta i-a menționat pe : judecătoarea Dana Gârbovan, fostul procuror Adrian Miclescu – actual avocat, fosta judecătoare Viorica Costiniu și alte nume (Răzvan Savaliuc, proprietarul site-ului Luju.ro).

Contactate de PressHUB, Viorica Costiniu și Dana Gârbovan au declarat că nu îl cunosc și nu au interacționat cu Rădulescu.

