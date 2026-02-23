Platforma de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor, aflată sub egida Consiliului Europei, a emis o alertă de amenințare a libertății presei prin hărțuire judiciară referitoare la rețeaua PRESSHUB și la jurnalista Brîndușa Armanca, sub titlul Investigative Journalist Brîndușa Armanca and PressHub Face Multiple Defamation Lawsuits (Jurnalista de investigație Brîndușa Armanca și Presshub se confruntă cu multiple procese de defăimare). Alerta poate fi citită aici.

„Jurnalista de investigație Brîndușa Armanca, portalul de știri PressHub și alte mass-media precum Libertatea, Click, Ziarul de Iași, Sursa de Vest se confruntă cu multiple procese de defăimare intentate de Beniamin Lup, președintele Asociației WorldTeach România, o organizație neguvernamentală înregistrată ca luptând împotriva traficului de persoane”, se arată în alerta emisă pe 18 februarie 2026.

Textul alertei înregistrat sub numărul 23/2026 relatează că mai multe articole scrise de Brîndușa Armanca și publicate de Presshub începând cu anul 2022 au investigat neconcordanțele dintre afirmațiile lui Lup cu privire la activitățile asociației, precum și împrejurările decesului a două soții ale lui Beniamin Lup, în condiții similare.

„Armanca, PressHub și alte mijloace de informare în masă au fost acționate în justiție în fața instanțelor civile din Timiș, București și Timișoara pentru încălcarea vieții private și a reputației (articolele 71 și 72 din Codul civil român), cu cereri de eliminare a articolelor contestate, de a se abține de la publicarea viitoare a informațiilor pe această temă și de a plăti daune substanțiale”, se arată în alertă, cu menționarea Dosarelor 1551/30/2022, 42396/3/2024, 42400/3/2024 și 36547/325/2025 și a sumei de 550.000 euro cerută de reclamant ca despăgubire.

Cazul se înscrie în tipologia acțiunilor în instanță vexatorii împotriva jurnaliștilor și activiștilor care se exprimă critic în interes public (SLAPPs) și a fost inclus în Mapping Media Freedom Monitoring Report pe anul 2025, la paginile 25-26.

Citiți continuarea pe PressHub.