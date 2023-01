Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă și a sesizat Parchetul în cazul președintelui Autorității Electorale, Florin Mitulețu Buică.

ANI anunță că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către șeful AEP a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

Agenția anunță că, în exercitarea atribuțiilor de președinte al AEP, Buică a emis, aprobat și semnat un număr de 9 acte materiale prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru cumnata acestuia, care a fost încadrată la cabinetul vicepreședintelui Autorității Electorale Permanente pe funcția de consilier.

+++

Grupurile parlamentare ale USR din Camera Deputaților și Senat au depus o solicitare către Birourile permanente pentru a demara procedura de revocare a lui Constantin Mitulețu-Buică din funcția de președinte al AEP.

„Am depus astăzi o solicitare către Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru convocarea Comisiilor Juridice Reunite și demiterea președintelui AEP, Constantin Mitulețu-Buică, acuzat de ANI că și-a angajat cumnata în instituție. Nu am nicio speranță că își va demisia, așa că începem procedura parlamentară de demitere”, a declarat vicepreședintele USR, Ionuț Moșteanu.



USR a solicitat în mai multe rânduri revocarea din funcție a lui Constantin Mitulețu-Buică, ultima dată la începutul lunii octombrie 2022.

Actualul șef al AEP nu este la primul dosar. El e deja trimis în judecată pentru abuz în serviciu și are o altă decizie oficială de plagiat din partea CNATDCU.

+++

Președintelui Autorității Electorale Permanente Constantin Mitulețu-Buică a declarat, luni pentru News.ro, că nu are motiv să demisioneze din funcție sau să fie schimbat de la șefia AEP deoarece a respectat legea, atât pe cea civilă, cât și pe cea penală. Referitor la acuzațiile pe care i le aduce ANI, el a precizat că angajarea cumnatei sale a fost una „legală și morală”.

„Nu am de ce sa demisionez și nici sa fiu schimbat, pentru ca am respectat legea, cea civilă și cea penală”, a declarat Constantin Mitulețu Buică, întrebat luni de News.ro, dacă are în plan să demisioneze sau dacă se așteaptă la o decizie de schimbare din funcție a coaliției de guvernare, în contextul acțiunilor ANI prin care a sesizat Parchetul în cazul său, sub acuzația folosirii funcției pentru favorizarea cumnatei sale.

Chestionat mai departe despre angajarea cumnatei sale, președintele AEP a precizat că aceasta a fost „legală și morală”.

Referitor la acțiunile ANI, Buică a explicat că este vorba „doar o sesizare cu privire la o suspiciune și nu o constatare”.