Vicepremierul Dan Barna precizează că nu are informații oficiale despre existența vreunui dosar la DNA pe numele său. "Dacă se va porni urmărirea penală împotriva mea, evident mă voi retrage".

Copreședintele USR PLUS mai spune că nu are nicio informație despre existența vreunei fapte care să-i fie imputată de DLAF sau de vreo altă instituție a statului, "pentru că nu există niciuna".

Reacția sa vine după ce Newsweek a relatat că vicepremierul Dan Barna este una din cele patru persoane pe care Departamentul de Luptă Anti-Fraudă le-a reclamat la DNA pentru "posibila săvârșire a unor fapte de natură penală”.

DLAF a cercetat patru proiecte europene în care a fost implicat Dan Barna înainte de 2016.

DNA a precizat că "cele două documente se află în procedură de înregistrare și repartizare, prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat".

"Până în acest moment nu am nicio informație oficială de la DLAF privind implicarea mea în vreo notă de constatare care să fie trimisă la DNA. Am încredere că nu au ales să anunțe în presă înainte să mă informeze și pe mine", a scris marți, pe Facebook, Dan Barna, explicând că DLAF a finalizat o verificare începută în timpul campaniei prezidențiale din 2019, iar nota de constatare face referire la patru persoane: expert cu atribuții în recrutare și manageri de structuri de economie socială.

"Eu nu am avut în proiectele menționate niciuna din aceste calități, poziția mea fiind de expert antreprenorial. Deci concluzia logică pornind de la răspunsul transmis de DLAF presei ar fi că nu este vorba despre persoana mea. Acest lucru mi-a fost de altfel comunicat și pe parcursul întâlnirii avute cu personalul DLAF acum câteva săptămâni când mi-au spus că nu au reținut nici o faptă ilegală în ceea ce mă privește. Am solicitat nota de constatare de la DLAF, dar până în acest moment nu am primit nici o informație oficială", a mai precizat vicepremierul Dan Barna.

El acuză faptul că DLAF ar fi comunicat infomații incomplete:

"Am fost permanent la dispoziția DLAF și sunt în continuare la dispoziția lor pentru orice fel de informații vor avea nevoie. Înțeleg că instituțiile trebuie să își facă datoria și să verifice din punct de vedere administrativ proiectele din fonduri europene și e firesc să fie așa; ce nu este firesc e că o instituție să comunice în presă informații incomplete. Este în mandatul DLAF să documenteze și să fundamenteze suspiciuni de fraudă - confirmate sau nu apoi de organele competente - nu să alimenteze suspiciuni la adresa oricărei persoane, publice sau nu".



"Am zis din primul moment că vreau că această cercetare să se termine cât mai repede. Îmi mențin solicitarea și aștept că DLAF să o finalizeze", a subliniat Dan Barna.

"Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident mă voi retrage. (...) Principiile pe care le susțin, fără penali în funcții publice, voi continua să le susțin și reprezintă o valoare și un crez cu care am venit în politică și cu care voi continua să fac politică în România", a completat Dan Barna, într-o declarație făcută la Parlament.