Fostul președinte Traian Băsescu a depus la Curtea de Apel București, prin avocații săi, o cerere prin care anunță judecătorii că renunță să conteste decizia instanței prin care a fost declarat colaborator al fostei Securități comuniste.

Pe 27 iulie, Băsescu a introdus la CAB o cerere de revizuire, prin care încerca să obțină anularea hotărârii prin care a fost declarat colaborator al Securității comuniste, conform Agerpres.

Revizuirea este o cale extraordinară de atac prin intermediul căreia, pe baza unor fapte, împrejurări sau probe descoperite după ce judecata a avut loc, se urmărește retractarea unei hotărâri judecătorești civile definitive sau irevocabile și efectuarea unei noi judecăți.

În luna martie, Instanța supremă a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea comunistă.

Potrivit CNSAS, fostul președinte Traian Băsescu a dat note informative ce ar fi dus la menținerea în țară a unui coleg de la Marină.

Din documentele depuse în instanță de CNSAS rezultă că Băsescu ar fi avut un ofițer de legătură desemnat de fosta Securitate, cu gradul de locotenent-colonel, și că ar fi dat două note informative olografe.

Conform CNSAS, pe parcursul colaborării cu Securitatea, Traian Băsescu a furnizat informații prin care se denunțau activități potrivnice regimului totalitar comunist, precum intenția de a pleca în străinătate și relații cu cetățeni străini, existente în notele informative date în 05.05.1975.

"Analizând informațiile furnizate de pârât, apreciem că acestea vizează îngrădirea dreptului la viață privată (art. 17 din Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice) și dreptul la liberă circulație (art. 12 din Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice", susținea CNSAS.

Potrivit Consiliului, urmare a uneia dintre notele informative date de Traian Băsescu față de un coleg, Securitatea a avizat negativ desemnarea acestuia pe nave românești care plecau în afara granițelor țării.

În timpul procesului de la Curtea de Apel București, Traian Băsescu a negat că ar fi fost colaborator al fostei Securități.

"Avem puncte de vedere total diferite, eu și CNSAS. Ne va împăca un al treilea, judecătorul", a spus, atunci, Băsescu.

Traian Băsescu a precizat în sala de judecată că nu a știut că i s-ar fi alocat un nume conspirativ, subliniind că rapoartele sale sunt semnate "căpitan Traian Băsescu".

"Nu am știut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus și un nume conspirativ. (...) Nu am știut că Contrainformațiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naționale", s-a apărat el.

Băsescu a menționat că studenții de la Secția civilă a Institutului de Marină nu aveau interdicția de a lua legătura cu cetățeni străini, de a avea relații cu aceștia în afara cadrului profesional. El a amintit că vara, ca studenți, mergeau la Mamaia, unde se întâlneau cu tineri din Cehoslovacia.

"Navele românești operau în toate porturile lumii și la Secția comercială studenții erau familiarizați și pregătiți pentru contacte cu străini. (...) Niciodată nu am considerat că acele relații ale noastre cu studenții cehi puteau fi condamnate. Nu ne ascundeam, pentru că nimeni nu ne interzicea", a explicat fostul șef al statului.