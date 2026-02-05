Tribunalul București a amânat, pentru 19 februarie, cererea de admitere în principiu a revizuirii deciziei din dosarul ICA, cerere depusă de mogulul media Dan Voiculescu.

Asta după ce la dosar au fost trimise mai multe documente de către fosta judecătoare Camelia Bogdan.

Apărătorul lui Voiculescu a cerut un termen scurt pentru a studia documentele depuse la dosar de Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat în 2014 pe Dan Voiculescu la 10 ani închisoare și la plata prejudiciului de 60 milioane de euro.

Procurorul DNA a fost de acord cu cererea de amânare, cu mențiunea că a rugat instanță să facă o adresă la Parchetul General pentru a atașa la dosar actele de urmărire penală efectuate în dosarul în care fosta judecătoare Bogdan a primit neînceperea urmăririi penale ca urmare a unei plângeri depuse de Voiculescu.

Citește integral pre PRESShub.