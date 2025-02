În urma a 47 de percheziții efectuate miercuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Poliția Română la mercenarul Horațiu Potra și apropiați ai acestuia, autoritățile prezintă bilanuțul bunurilor descoperite.

Este vorba despre 25 de kilograme de aur (lingouri), peste 3,3 milioane de dolari, peste 700.000 de lei, 43.000 de euro, 13.000 dirham, 21.000 de dinari sârbești, peste 40 de încărcătoare (de la arme letale, de diferite calibre), 51 de grenade (militare, ofensive/defensive), 44 de bucăți de lovituri de lansator, 21 de pistoale letale (majoritatea calibrul 9X19mm), 7 pistoale/puști mitralieră letale (calibrul 7,62mm și 7,65mm), peste 20 de cutii/pachete/pungi cu muniție letală, 6 piese de arme, 4 materiale explozive, două aruncătoare/lansatoare de grenade, un fitil detonant, o lunetă, precum și alte bunuri.

Toate bunurile au fost ridicate de polițiști.

Reamintim că activitățile au fost derulate în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, fiind vizate 27 de persoane și 4 sedii aparținând unor persoane juridice, în cadrul unui dosar penal, în care sunt efectuate cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid împotriva umanității și de crime de război, precum și răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

De asemenea, în cadrul aceluiași dosar penal sunt efectuate cercetări și pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, instigare publică, fals în declarații privind sursele de finanțare a campaniei electorale, comunicarea de informații false, acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor și orice operațiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.

În operațiune au fost angrenați polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Direcției de Investigare a Criminalității Economice și Poliției Capitalei.

De asemenea, la activități au participat criminaliști, precum și echipe de intervenție din cadrul structurilor pentru acțiuni speciale ale Jandarmeriei Române.

Operațiunea a avut drept scop documentarea și investigarea activităților infracționale ale persoanelor vizate, probarea legăturilor infracționale, respectiv identificarea de bunuri și înscrisuri folosite în activitatea infracțională.

Marcenarul Horațiu Potra, șeful echipei de securitate a candidatului pro-rus Călin Georgescu, a venit miercuri seară cu explicații despre banii găsiți de procurori sub podeaua casei sale și vizita dubioasă la Moscova.

"Da, s-au găsit sume de bani la mine. Sunt plecat din țară din '92 și până în 2019 nu am avut reședința în România. În 1994 mi-a expirat buletinul românesc și mi-am mai făcut în 2019. Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, pentru președinți în Africa, toți banii i-am adus în România. Nu mă obligă nimeni să țin banii la bancă. Ați văzut, la bancă sunt conturi blocate. Toți bani câștigați am acte pe ei. Din 2011 până în 2018 am avut un contract cu vărul regelui din Qatar, în care mă consulta pe securitate pentru familia lui și mă plătea cu 45.000 de dolari pe lună. A fost în România și a dat o declarație la notar în care recunoaște că am avut acest contract și că a fost onorat", a spus Potra la Realitatea PLUS.

Legat de armele găsite în casa lui a spus că nu vrea să declare nimic și își asumă că le deținea ilegal.

Horațiu Potra a spus, după ce G4Media a făcut publice detalii despre legături directe ale acestuia cu cercuri de influență din Rusia și cu organizația paramilitară Wagner, că a fost la Moscova și a explicat de cel.

Potrivit acestuia, în 2022 a postat pe Facebook un mesaj critic la adresa susținerii Ucrainei de către România și a fost acuzat că este cu rușii și cu Wagner.

"Nu m-am întâlnit niciodată nici măcar cu un soldat din Wagner. Ar fi fost o plăcere să mă întâlnesc cu comandamentul din Wagner, dar nu m-am întâlnit. De aceea m-am dus în Rusia să văd dacă au rușii ceva cu mine. Am stat 2-3 nopți, mi-am făcut o invitație la consulatul din Dubai, m-am și mirat că mi s-a aprobat. (...) Voiam să văd dacă îmi acceptă o intrare, să vedem dacă au rușii ceva cu mine. M-au ținut două ore pe aeroport, mi-au luat pașaportul, m-am gândit că mă arestează, cred că-s spion francez sau ceva. Nu m-a arestat nimeni, după două ore am plecat la un hotel, am făcut poze, am fost și la un club", a povestit acesta.