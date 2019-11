„Deși de multe ori ministerul a fost sub asediu și în ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii și am asigurat respectul față de lege și față de aplicarea legii”, consideră Ana Birchall, fostul ministru al justiției

În ciuda presiunilor, fostul ministru spune că pleacă de la conducerea instituției „cu fruntea sus” și cu credința că și-a respectat jurământul depus la învestire. „Au fost șase luni de zile, nu sunt atât de multe luni, dar cred că din punctul de vedere al intensității și a tot ceea ce am făcut noi în această perioadă cu siguranță se simt mult mai multe luni, se simte o perioadă mult mai lungă. Eu pot să vă spun că o să plec din fruntea ministerului cu fruntea sus, cu credința că în toată această perioadă n-am făcut altceva decât să respect jurământul pe care l-am depus cu mâna pe Biblie și pe Constituție, la investire, și cred că în toată această perioadă n-am făcut altceva decât să asigurăm atât buna funcționare a ministerului, a activității curente, cred că - mă uitam aseară - am semnat peste 812 acte normative, după cum știți Ministerul Justiției este pe circuitul de avizare a majorității actelor normative”, a declarat marți Ana Birchall, potrivit News.ro. Ea a spus că, în opinia sa, a asigurat o bună funcționare nu doar a ministerului, ci și a celorlalte instituții cu care există colaborare, a asistat autorități, inclusiv din alte state, pe anumite proceduri. „Am și câștigat dintre ele, nu pot să spun foarte mult public, de exemplu Popoviciu, noi am câștigat în vară, deci e o procedură în derulare.... Cred eu că mi-am îndeplinit datoria, dacă pot să spun așa, față de românii care au investit încredere în mine, care au investit încredere în toți profesioniștii din acest minister, pentru că deși de multe ori ministerul a fost sub asediu și în ciuda multor presiuni, diverse interese, cred eu că am asigurat domnia legii și am asigurat respectul față de lege și față de aplicarea legii”, a afirmat Birchall. Ea a mai spus că nu își permite să îi dea sfaturi noului ministru, dar speră să fie continuate lucrurile bune începute.