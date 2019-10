Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a declarat miercuri că va reacționa "legal și constituțional” în legătură cu sesizareaa Curții Constituționale de către şefa CSM, Lia Savonea. Totodată, ea a criticat din nou Secţia de anchetare a magistraţilor.

"Voi reacţiona legal şi constituţional. Vă garantez că în calitatea mea de ministru al Justiţiei nu am făcut altceva decât să respect legea, dar pentru că eu nu am primit această solicitare în scris, daţi-mi voie să mă uit pe ea şi o să formulez un punct de vedere", a afirmat miercuri Ana Birchall la Ministerul Justiţiei.

Preşedinta Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat marți că va sesiza CCR cu un conflict juridic de natură constituțională față de acțiunile Anei Birchall, pe care o acuză de ”o ingerință gravă” în activitatea procurorilor de urmărire penală și de acțiuni de subminare a autorității CSM în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției.

Cele două se află în conflict pe mai multe teme, cea mai fierbinte fiind Secţia de investigare a magistraţilor, dorită de PSD şi folosită - spun criticii - pentru a-i controla pe aceştia.

Ministrul Justiției a reiterat faptul că această secție nu este "în beneficiul actului de justiție".



"Orice persoană care este urmărită, cercetată și face o plângere la această Sectie specială, Secția specială are competența să rețină tot dosarul. Fie că vorbim de infracțiuni grave, omor, proxeneți, bande de tâlhari, criminalitate organizată, viol, orice alt tip de infracțiune. Repet - orice persoană care înțelege să facă o plângere la Sectia specială, aceasta - conform articolului 88 indice 1, alineat 2 - are competența să rețină și să continue cu acel dosar. Dacă considerați că este în beneficiul justiției o astfel de competență, eu, în calitate de ministru al justiției, dar și ca absolvent de Drept - și nu o să-mi bat niciodată joc de CV-ul meu - nu consider că este normal și nu este în beneficiul actului de justiție pentru că pe noi ne interesează pe toți din societate, indiferent unde suntem, ca să ne preocupăm de buna funcționare a sistemului judiciar și de un act de justiție așa cum ni-l dorim fiecare”, a precizat Ana Birchall.

Poziţia sa faţă de această Secţie e singulară în PSD. Premierul Viorica Dăncilă a spus din nou marţi, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" de la Mediafax, că social-democraţii nu sunt de acord cu atitudinea lui Birchall faţă de SIIJ.