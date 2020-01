Bogdan Licu, unicul candidat pentru funcția de prim-adjunct al Parchetului General, a explicat că nu a candidat pentru șefia instituției, deoarece nu a vrut să-i afecteze imaginea, în condițiile în care e acuzat de plagiat.

În prezet procuror general interimar, Bogdan Licu a precizat, în cadrul interviului pentru funcția de prim-adjunct al Parchetului General, că nu a avut niciodată calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar penal pentru plagiat, așa cum s-a scris în presă.

”Îmi reproșez faptul că la momentul elaborării tezei nu eram suficient pregătit, este cel mai mare regret pe care îl am în activitatea mea. Tocmai pentru că regret și îmi reproșez tratarea cu superficialitate a tezei am cerut retragerea titlului de doctor. Nu am intenționat niciodată să îmi asum munca sau ideile cuiva, să capăt ce nu mi se cuvine, recunosc că am realizat o teză cu erori, dar nu pot admite să fiu țap ispășitor pentru comportamente înrădăcinate în viața academică din România înainte de legea actuală”, a declarat procurorul general interimar.