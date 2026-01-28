Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că este ținta unor abuzuri concertate de către șefa Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea.

Printr-o postare pe Facebook, magistratul susține că, în decursul ultimei săptămâni au avut loc trei incidente, implicând proceduri instituționale, pe care le consideră deliberate.

Acesta a susținut și că incidentele ar fi motivate politic.

O sancțiune disciplinară

În primul rând, procurorul reclamă primirea unei noi sancțiuni disciplinare din partea ÎCCJ, bazată pe acuzații vagi și neprobate, legate de presupusa încălcare a unui ordin pe care îl consideră nelegal.

„Am primit de la ÎCCJ Savonea SRL. o a doua sancțiune disciplinară pentru o poveste inventată, în care am fost acuzat de încălcarea unui ordin (vădit nelegal) în 15 puncte, nefiind indicat concret vreun punct presupus a fi încălcat, decizie luată după respingerea întreg probatoriului propus.”

Atitudine punitivă împotriva pozițiilor publice ale procurorului

Acesta susține că sancțiunea vine ca răspuns la pozițiile sale publice, vădit critice, la adesa Liei Savonea.

„Ordinul respectiv, dacă ar fi fost aplicat vreodată, afecta grav activitatea de urmărire penală a întregului parchet și bloca fluxul corespondenței prin poșta militară. Comunicatul ÎCCJ conține date neadevărate, în sensul că ordinul privea aspecte administrative și nu avea niciun impact asupra activității de urmărire penală […] Mi-e imposibil să nu fac legătura între sancționarea mea pentru această acuzație fantasmagorică și pozițiile publice asumate care au deranjat profund «patronatul » puterii judecătorești”.

