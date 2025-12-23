Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut marți prima întâlnire, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.

Scopul acestor întâlniri este identificarea aspectelor legislative care pot fi îmbunătățite, a spus premierul Ilie Bolojan, punctând că justiția trebuie abordată ca un serviciu public în beneficiul cetățeanului.

”Obiectivul vizat de Comitet este stabilirea unor soluții normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigații jurnalistice și petiții asumate de magistrați”, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Printre cele mai frecvent invocate teme s-au aflat procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, procedurile de delegare și detașare a magistraților, modul de modificare a componenței completurilor de judecată, precum și competența privind cercetarea faptelor de corupție în interiorul sistemului judiciar.

De asemenea, au fost subliniate probleme precum volumul ridicat de muncă al magistraților, generat de deficitul de personal, condițiile de lucru din instanțe și parchete, precum și lipsa de predictibilitate a legislației.

Totodată, a fost discutată demararea procedurilor pentru realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor în cadrul sistemului judiciar.

Comitetul a agreat un calendar care prevede formularea, de către membrii săi, a unor soluții legislative concrete.

O nouă întrunire va avea loc pe 5 ianuarie 2026, iar un act normativ urmează să fie redactat până la începerea noii sesiuni parlamentare, având în vedere inclusiv propunerile formulate de magistrați.

Soluțiile Expert Forum

Laura Ștefan, de la Expert Forum, a susținut o abordare în două etape: mai întâi urgențele și apoi o discuție mai amplă.

”În opinia EFOR urgențele sunt: revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA ( pentru corupție), DIICOT (criminalitate organizată) și parchetele obișnuite pentru celelalte fapte) și introducerea de proceduri competitive pentru toate promovările pe funcții de execuție, de conducere și la ICCJ”, a scris Laura Ștefan pe Facebook.











































