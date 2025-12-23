Bolojan: Justiția trebuie abordată ca un serviciu public în beneficiul cetățeanului
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut marți prima întâlnire, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.
Scopul acestor întâlniri este identificarea aspectelor legislative care pot fi îmbunătățite, a spus premierul Ilie Bolojan, punctând că justiția trebuie abordată ca un serviciu public în beneficiul cetățeanului.
”Obiectivul vizat de Comitet este stabilirea unor soluții normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigații jurnalistice și petiții asumate de magistrați”, potrivit unui comunicat al Guvernului.
Printre cele mai frecvent invocate teme s-au aflat procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, procedurile de delegare și detașare a magistraților, modul de modificare a componenței completurilor de judecată, precum și competența privind cercetarea faptelor de corupție în interiorul sistemului judiciar.
De asemenea, au fost subliniate probleme precum volumul ridicat de muncă al magistraților, generat de deficitul de personal, condițiile de lucru din instanțe și parchete, precum și lipsa de predictibilitate a legislației.
Totodată, a fost discutată demararea procedurilor pentru realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor în cadrul sistemului judiciar.
Comitetul a agreat un calendar care prevede formularea, de către membrii săi, a unor soluții legislative concrete.
O nouă întrunire va avea loc pe 5 ianuarie 2026, iar un act normativ urmează să fie redactat până la începerea noii sesiuni parlamentare, având în vedere inclusiv propunerile formulate de magistrați.
Soluțiile Expert Forum
Laura Ștefan, de la Expert Forum, a susținut o abordare în două etape: mai întâi urgențele și apoi o discuție mai amplă.
”În opinia EFOR urgențele sunt: revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA ( pentru corupție), DIICOT (criminalitate organizată) și parchetele obișnuite pentru celelalte fapte) și introducerea de proceduri competitive pentru toate promovările pe funcții de execuție, de conducere și la ICCJ”, a scris Laura Ștefan pe Facebook.
Background
La întâlnirea de lucru de marți au participat, din partea Cancelariei prim-ministrului, Astndrei Lupu, Oana Cambera și Bianca Bodnar, iar din partea Administrației Prezidențiale, consilierul prezidențial Cosmin Soare Filatov.
Consiliul Superior al Magistraturii a fost reprezentat de procurorul Bogdan Staicu, iar Ministerul Justiției de Roxana Momeu, Alina Rădoi și Mihai Cucu.
Asociațiile profesionale din rândul magistraților au fost reprezentate de Dragoș Călin, din partea Asociației Forumul Judecătorilor din România, Alexandra Lăncrănjan, din partea Asociației Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, și Bogdan Pîrlog, din partea Asociației Inițiativa pentru Justiție.
De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, respectiv Laura Ștefan din partea Expert Forum, Roxana Pencea-Brădățan și Diana Ionescu din partea Declic, precum și Elena Calistru și Adrian Ristea din partea Funky Citizens.
La întâlnire au participat în format online Andreea Ciucă din partea Asociației Magistraților din România, Dana Gîrbovan din partea Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, precum și avocatul Traian Briciu din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România.
