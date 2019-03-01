Vila „Crivățul” din Predeal, care nu mai era în patrimonial BTT din 2009 deoarece a fost retrocedată prin hotărâre judecătorească de o instanță din Brașov, figura în evidența contabilă a BTT în 2023.

Acest lucru a ieșit în evidență în urma unui control al Curții de Conturi privind activitatea BTT în perioada 2021-2023.

Explicația BTT a fost una de tot râsul. „Comisia de inventariere nu a putut efectua deplasări la toate activele societătii supuse procedeului de inventariere întrucât timpul alocat până la finalizare a fost foarte scurt întrucât luna decembrie este o lună cu sărbători legale prin care sunt alocate o serie de zile libere de la stat. Astfel, comisia nu a putut verifica și identifica la fața locului activul Vila Crivățul”, se arată în răspunsul funcționarilor BTT la criticile Curții de Conturi.

Un alt aspect descoperit de inspectorii CC a fost încheierea unui contract de închiriere, fără aprobarea Consiliului de administrație. „Astfel, urmare verificării efectuate s-a constatat faptul că a fost încheiat contractul de închiriere nr. 1138/01.03.2019, având ca obiect închirierea activului Vila Belvedere B4 – corp C1 și C2, în suprafață construită de 758 mp, situat în Costinești, incinta Baza BTT Costinești – lot 112. La solicitarea echipei de audit, reprezentanții entității nu au prezentat documente din care să rezulte că închirierea activului respectiv a fost aprobată de Consiliul de administrație, așa cum este prevăzut în actul constitutiv al societății”, se mai arată în raport.

Citiți continuarea pe PRESShub.ro.