Procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni.

În total au fost trimiși în judecată 22 inculpați, printre care fostul mercenar Horațiu Potra, dat în urmărire generală.

Inculpații sunt acuzați de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra și grupul lui de mercenari plănuiau să se infiltreze în protestele organizate după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a crea haos.

Planul de acțiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu, Horațiu Potra și apropiații lor în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani.

