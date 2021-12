Fostul președinte al Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a fost achitat marți de Instanța Supremă în dosarul în care acesta a fost acuzat de corupție.

Este vorba despre dosarul care pe 15 decembrie a fost trimis în judecată de Parchetul General și în care Tăriceanu era acuzat pentru abuz în serviciu și complicitate la comiterea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale.

Fostul lider ALDE a fost acuzat că, în calitatea de președinte al Senatului, nu a făcut demersurile pentru încetarea mandatului lui Cristian Marciu, declarat incompatibil și căruia îi era interzis să ocupe orice funcție publică. (Detalii)

Pe 2 martie, un judecător de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus începerea judecării pe fond. Atunci, magistratul a respins toate cererile și excepțiile ridicate de avocații lui Tăriceanu, printre care și fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, și a stabilit că rechizitoriul, probele și actele de urmărire penală întocmite de procurori sunt legale.

În același dosar a fost achitat și fostul senator Cristian Marciu. Decizia nu este definitivă.

"În baza art.16 alin.(1) litera a) Cod procedură penală, achită inc. Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal. În baza art.16 alin.(1) litera b) teza I Cod procedură penală, achită inc. Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton pentru complicitate la infracțiunea de uzurpare de calități oficiale, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 258 alin. (1) Cod penal. În baza art.16 alin.1 litera b) teza I. Cod procedură penală, achită inc. Marciu Ovidiu pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale, prevăzută de art. 258 alin. (1) Cod penal. În baza art.397 alin.(1) Cod procedură penală raportat la art.19 Cod procedură penală respinge acțiunea civilă privind pretențiile formulate prin constituirea de parte civilă de către Matei Cristian. Cu apel termen de 10 zile de la comunicare", potrivit minutei instanței.